Ginevra Lamborghini confessa cosa potrebbe essere successo con la sorella Elettra e lei manda un segnale

Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra non si parlano dal 2019, anno in cui sarebbe capitato qualcosa che le ha divise per sempre. Ora è Ginevra a dire delle parole al riguardo.

Se mai non fossero abbastanza gli scenari già aperti al Grande Fratello Vip, non manca ora anche la guerra dei Roses, che vede protagoniste due sorelle un tempo affiatate e ora, apparentemente, armate. Stiamo parlando di Ginevra ed Elettra Lamborghini: una silente, l’altra urlante, a loro modo stanno combattendo una battaglia, ognuna da un lato della telecamera, anche se pare nessuno sappia perché. Nella puntata di ieri sera la situazione è ulteriormente peggiorata.

Ginevra Lamborghini parla della sorella Elettra

Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini non si parlano dal 2019. Cresciute insieme, ad un certo punto non si sono più rivolte la parola e, addirittura, Elettra si è rifiutata di invitare la sorella al matrimonio.

Ginevra, ora attiva al Grande Fratello Vip, interrogata sulla vicenda sostiene di non avere idea del perché la sorella non le parli, e dichiara di essere inconsapevole. Hanno litigato a sua insaputa, come Scajola che possedeva case senza saperlo insomma. Potrebbe essere, dice la conosciutissima Ginevra, che la sorella Elettra senta il peso ingombrante e insormontabile della sua presenza e che, dopo essere stata a Sanremo, aver guadagnato una montagna di soldi, aver inciso svariate canzoni ed aver sposato l’amore della sua vita, abbia ora un complesso di inferiorità nei confronti della sorella di cui nessuno ricorda il nome.

Una tesi davvero plausibile.

Nel dubbio Elettra Lamborghini ha attivato la macchina legale e mandato diffide in sconto comitiva: due al prezzo di una, alla sorella ed a Mediaset. Che non la mettessero in mezzo, dice.

Ginevra, che di sport fa il lancio dal pero, appare basita davanti all’ira silente della sorella, e ieri sera diceva: “Ci può stare che io abbia fatto qualcosa, non ho l’aureola.

Ma a questo punto dimmelo e ne parliamo.

La mia porta è sempre aperta: dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so”.

Elettra Lamborghini the elegantemente, ma ieri si è lasciata andare a un gesto he vale più di mille parole: il like giusto al momento giusto. È accaduto infatti che un utente su Twitter abbia scritto: “Secondo me Elettra per avercela così tanto con la sorella è perché qualcosa ha fatto” e la Lamborghini famosa, celere e letale, ha messo un “mi piace” alla dichiarazione che fa tanto da “eh infatti”. Ovviamente è esplosa la macchina social, con gente che ipotizza adulteri, manine morte di Ginevra sull’imponenza fisica di Afrojack, cavalli rubati, estension strappate e chi più ne ha più ne metta.