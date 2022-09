Luciana Littizzetto, la confessione: “La malattia ha sbaragliato la nostra famiglia”, cosa sta capitando

Siamo abituati a vedere Luciana Littizzetto in un clima di ironia e divertimento: in quanto comica, il suo ruolo pubblico è sempre stato quello di far ridere gli altri. Alcuni momenti della sua vita sono stati invece molto difficili per lei, che ha dovuto superare difficoltà non indifferenti.

Luciana Littizzetto e i figli, ecco perché non li ha mai adottati

Luciana Littizzetto, negli ultimi anni, ha affrontato molti alti e bassi, e questo è noto al grande pubblico che la segue. Si sa ad esempio che fino al 2018 è stata la compagna di Davide Graziano, musicista (bassista degli Africa United) ed ora produttore tv.

Si sa che ha adottato due ragazzi presi in affido, Jordan e Vanessa, che ora sono dei giovani adulti e vivono con lei. Di loro lei ha sempre parlato molto, non nascondendo il profondo amore che li lega, ma anche il rispetto per il passato dei ragazzi. In un’intervista a Elle di qualche tempo fa lei stessa ha raccontato il suo approccio alla maternità: “Avevo una spinta sociale. Tutto è partito da lì, poi l’affido è diventato maternità. Prendi con te questi ragazzi e impari a riconoscere il loro odore, i loro lineamenti, la loro pelle e farla diventare in qualche modo tua”. Inizialmente infatti lei e il compagno Davide Graziano non avevano l’intenzione di adottare dei bambini ma solo di prenderli in affido per un certo periodo della loro vita.

Poi le cose sono cambiate: “Nel mio caso la famiglia naturale a un certo punto non c’è più stata, però la patria potestà non l’ho mai avuta. I miei figli non li ho mai adottati, non ho mai dato loro il mio cognome. Volevo proteggerli, non aggiungere la mia demoniaca presenza. Però ho fatto il testamento e in quello, legalmente, sono figli miei”.

Oggi, però, racconta che al momento dell’arrivo dei ragazzi la vita diventò molto difficile per via di un fatto inaspettato che li travolse: “Siamo stati sfortunati, purtroppo la malattia ha colpito la nostra famiglia e quindi questa cosa qua ha sbaragliato le carte, e sono rimasta abbastanza da sola” racconta infatti la comica.

Luciana Littizzetto e il dramma della malattia

Ciò che era successo nello specifico è che, poco dopo l’arrivo dei due figli, Davide Graziano sarebbe stato colpito da una malattia che avrebbe messo in difficoltà la famiglia.

Nonostante ciò, i ragazzi sono molto legati a loro, anche se ovviamente no è sempre facilissimo: “Ci sono i momenti in cui fai più fatica, ma credo sia complicato anche con i figli naturali, come quando il cellulare non funziona e ti dicono ‘prova a spegnere e riaccendere’…ecco con i figli è lo stesso, quando vedi che non va spegni e poi riaccendi dopo un po’.

Questo è un periodo in cui siamo abbastanza tranquilli. Ieri sera eravamo tutti insieme sul divano”.

Ora, con i ragazzi ha un rapporto molto intenso: “Loro mi chiamano ‘Lu’, poi quando sono con gli altri dicono ‘mia madre’. Io gliel’ho chiesto, poi a un certo punto hanno detto: ‘Noi una madre l’abbiamo avuta per un certo periodo’, quindi non volevano sovrapporre le cose”.