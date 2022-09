Oroscopo di Paolo Fox del 27 settembre 2022: Bilancia e Scorpione segni fortunati, ecco cosa accadrà

l'astrologo Paolo Fox prevede una giornata importante per alcuni segni: le prossime ore saranno cruciali soprattutto per lo scorpione, che potrebbe avere qualche vittoria importante.

Le previsioni per l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sono decisamente sorprendenti: non sarà un giorno affatto ordinario per alcuni segni, che riusciranno a usare più di una delle frecce al loro arco.

Ariete

Giove nel vostro segno mette a dura prova la gestione delle vostre risorse economiche. Serve una pianificazione più accurata e attenta.

Toro

La giornata richiede la vostra attenzione per la risoluzione di alcuni progetti importanti. Attenti all’indecisione, dovreste prendere delle decisioni impegnative.

Gemelli

La Luna in disaccordo vi causa problemi sul fronte familiare. Partner e figli si oppongono alle vostre decisioni e non c’è modo di farvi valere.

Aspettare che si calmino le acque prima di alzare i toni.

Cancro

La giornata esprime il vostro stato d’animo. Nascondere i problemi dietro un finto sorriso è la vostra specialità. A breve dovrete dar conto di questo comportamento.

Leone

Le prossime ore saranno particolarmente impegnative, non esponetevi troppo nel manifestare le vostre idee, rischiate di distruggere i rapporti importanti. La stanchezza sta per prendere il sopravvento.

Vergine

Siete in pensiero per il vostro futuro, problemi in casa e al lavoro vi rendono estremamente ansioso e agitato.

Nei prossimi giorni le cose dovrebbero andare meglio.

Bilancia

Oggi il coraggio non vi mancherà, avete tutte le carte in tavola per riuscire a conquistare il posto che meritate. Fate sentire la voce in casa, qualcuno vorrebbe prendere il vostro posto.

Scorpione

Non amate le illusioni ma le prossime ore saranno cruciali per riuscire a ottenere tutto quello che desiderate.

Attenzione ai malintenzionati.

Sagittario

Avete la tendenza ad esprimere giudizi pesanti nei confronti di chi vi sta accanto. Rischiate di rimanere soli a causa della vostra insistenza.

Capricorno

Non è il momento migliore per prendere iniziative economiche rischiose.

Attenti a come vi muovete, avete dei vincoli che vi impongono alcune decisioni che non volete.

Acquario

Un’amicizia importante sta per trasformarsi in qualcosa in più Fate attenzione a quello che desiderate perché in queste ore tutto è possibile.

Pesci

Nel lavoro ci sono incomprensioni che vi lasciano senza parole. Siete volenterosi ma non avete più quegli stimoli che vi emozionavano all’inizio.