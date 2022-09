Oroscopo di Paolo Fox del 28 settembre 2022. Gemelli in forte difficoltà, gli altri segni in cerca di guai

L'astrologo Paolo Fox prevede che la giornata di mercoledì 28 settembre sia in salita per alcuni segni, che dovranno combattere contro nemici e ostacoli.

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per martedì 28 settembre.

1. Ariete

Marte in Gemelli vi darà una mano a fare nuove conoscenze e a ricucire i rapporti con i familiari. La vostra situazione lavorativa è in piena fase di espansione e potrebbero arrivare dei guadagni che aspettavate da tempo.

2. Toro

La giornata sarà ricca di nuove occasioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore, pertanto non chiudetevi in casa come al solito. Per quanto riguarda il lavoro sarà particolarmente intenso.

3. Gemelli

Se con il partner state attraversando un momento no, è arrivato il momento di affrontare la situazione e affidarvi ad un terapeuta di coppia.

Viaggi d’affari in arrivo.

4. Cancro

Se fino ad oggi non avete ottenuto risultati soddisfacenti mettetevi il cuore in pace e cambiate rotta. I guadagni dipendono sempre dalle vostre capacità.

5. Leone

Oggi una persona cara vi aiuterà a superare qualche problema o un imprevisto.

6. Vergine

Con il transito di Venere e di Mercurio nel segno, vi sentite più misurati che mai, soprattutto per quanto riguarda la privacy.

7. Bilancia

Oggi potreste ricevere una bella notizia per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria. Non permettete all’apatia di cogliere le chance.

8. Scorpione

La giornata si prospetta interessante per voi nati sotto questo segno, soprattutto perché ci saranno delle occasioni da non perdere. È arrivato per voi il momento di rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

9. Sagittario

Nella giornata di oggi potreste porvi un nuovo obiettivo da raggiungere. In questo modo metterete in atto un processo di crescita personale e avete tutte le carte in regola per uscirne vincitori.

10. Capricorno

Grazie al sostegno di Mercurio e di Plutone, oggi potreste accorgervi che il vostro interlocutore sta bluffando. D’altronde siete degli attenti osservatori ed è davvero difficile, se non impossibile, mettervi con le spalle al muro.

11. Acquario

Anche se in questi giorni le stelle stanno cercando di aiutarvi in tutti i modi, voi rimanete sempre perennemente indecisi. Dubbi e incertezze finiscono per non rendervi lucidi.

12. Pesci

Plutone oggi vi è accanto e creerà dei momenti di complicità con il partner davvero unici. A lavoro sarete super organizzati e produttivi.