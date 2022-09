Chi l’ha visto? , grande colpo di scena nel corso della puntata: la gioia di Federica Sciarelli nel dare la notizia

Federica Sciarelli conduce su Rai 3 la trentacinquesima edizione di Chi l’ha visto? Si tratta di uno dei più noti e seguiti programmi tv che nell’ultimo decennio si è affermato nel palinsesto grazie ad una completa rinnovazione del format. Tema centrale del programma sono argomenti importanti come la risoluzione di alcuni dei più grandi misteri legati a fatti di cronaca o la scomparsa di persone comuni. Il programma infatti è diventato un punto di riferimento per coloro che non riescono a trovare appoggio nelle istituzioni, le inchieste dei giornalisti riescono a far luce su molteplici casi giudiziari, gialli e scomparse importanti.

Tra i casi che hanno tenuto in sospeso il pubblico ci sono quello di Angela Celentano, Denise Pipitone e l’omicidio di Melania Rea la giovane moglie e mamma.

Le anticipazioni

Uno degli argomenti che sarà al centro della prossima pntata è la continuazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Andreea Rabciuc.la ragazza, under 30 si è addentrata ella campagna della città di Ancona e di lei si sono perse le tracce. Sospettato di averla fatta sparire è il compagno con cui aveva avuto un litigio poco prima di far perdere le sue tracce. A riaprire il caso è ancora una volta un numero visto sui social, le amicizie del profilo della giovane sono aumentate.

Ecco perché ci si chiede se sia lei a gestire il suo profilo, dunque è ancora viva, oppure se qualcuno è riuscito a entrare. La madre della ragazza lancerà un nuovo appello per riuscire ad avere una qualche notizia della figlia.

I lieto fine

Il programma inchiesta ha visto nel corso del tempo numerosi lieto fine, molte storie infatti sono riuscite ad avere un epilogo seppur spiacevole. Come quello della madre che è riuscita finalmente a scoprire che la figlia è viva e vegeta e si è allontanata volontariamente da un compagno aggressivo.

Non mancano i misteri che continuano ad infittirsi senza però regalare alcuna possibilità di trovare una risoluzione. Non resta che seguire per il programma per ricostruire le vicende di cronaca e cercare di fare chiarezza nel corso del tempo.