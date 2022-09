Imma Tataranni, chi è Vanessa Scalera, l’attrice che la interpreta: l’amore con il compagno famoso e le origini

Stanno per andare in onda le ultime puntate della seconda stagione della serie Imma Tataranni, in onda su Rai 1. Il personaggio, un sostituto procuratore donna, appassiona molto il pubblico italiano, grazie alla libertà intrinseca nel suo carattere, Imma appassiona sempre di più le nuove generazioni. Ma chi è l’attrice che al interpreta?

Vanessa Scalera, la famiglia: i genitori e le origini

Ha 45 anni ed ama Adriano Celentano, Vanessa Scalera da quasi vent’anni recita in tv mostrando in ogni lavoro il meglio di sè. Legata al suo paese di nascita, nel Salento, è legata al regista Filippo Gili.

Nella sua carriera Vanessa interpreta sempre delle donne non convenzionali, fuori dal comune le indica lei stessa. Il motivo è molto semplice, ama mettersi in gioco calandosi in parti lontane dal suo essere. Vanessa di recente ha anche interpretato Cosima, una delle due protagoniste del Delitto di Avetrana, un caso di cronaca nera attuale che ha scosso la coscienza del nostro paese. La carriera di Vanessa inizia subito dopo il suo trasferimento a Roma, dove si reca dalla Puglia per studiare recitazione. Da piccola amava stare sul palco a recitare poesie e fare le imitazioni dei suoi personaggi preferiti.

Celentano resta il suo più grande amore.

Vanessa Scalera e Filippo Gili, un amore che dura da tantissimi anni

Vanessa Scalera da più di dieci anni è innamorata del suo Filippo, attore e regista di teatro con cui ha lavorato qualche volta. I due sono molto riservati, scarseggiano infatti le interviste in cui parlano l’uno dell’altro ma non si trovano nemmeno foto della coppia. Di recente però, durante un tour di promozione della sua ultima fatica, a Domenica in, Vanessa ha parlato del suo rapporto con Filippo confermando l’amore tra i due. Una cosa però ha specificato, nonostante la passione che li lega, i due non si sposeranno per una scelta comune di entrambi.

Che non sia un modo per sviare i giornalisti da una possibile cerimonia che si terrò a breve? Non c’è dato saperlo, in ogni caso, la conferma della relazione che dura da un decennio c’è stata.

Imma Tataranni, tutto sul sostituto procuratore

Il personaggio di Imma ha letteralmente sconvolto l’agenda di Vanessa. Impegnata a teatro, la donna racconta di aver sostenuto diversi provini, c’era molta incertezza sul personaggio e su chi l’avrebbe interpretato. Un giorno però ricevette un sms dal regista in cui le faceva gli auguri per la parte.

Da allora, Imma e Vanessa sono la stessa persona. Anche il rapporto stretto con i colleghi è molto leggero e di profonda stima, tra lei e Massimiliano Gallo, il protagonista maschile, sul c’è c’è vero amore, artistico ovviamente.