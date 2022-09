Uomini e Donne, accade l’inaspettato: Roberta di Padua e Davide Vicinanza, le cose cambiano all’improvviso

La puntata di Uomini e Donne del 28 settembre vedrà il ritorno di una delle protagoniste del trono Over. Si tratta di Roberta di Padua che ritornerà in studio dopo la rottura con Davide. La donna infatti è tornata proprio a seguito delle richieste di Davide Vicinanza che mostra chiaramente di essere interessato a lei. L’uomo inoltre romperà definitivamente con un’altra protagonista del trono, Ida che riponeva in lui grandi speranze. Andrà in onda infatti un’esterna in cui tra i due scatterà anche il bacio seppur non ci sarà niente di più.

Le anticipazioni del web

La puntata è stata registrata all’inizio del mese, e rappresenta il terzo spezzone messo in onda dalla Regina della tv italiana.

Secondo quanto è possibile leggere nelle varie pagine di gossip che anticipano spesso quello che andrà in onda sui social, si può vedere che a tener banco sarà il tema del trio. Lo stesso sarebbe composto dalla dama Roberta di Padua e i due protagonisti del trono giovani Davide Donadei e Chiara Rabbi. Nello specifico ci sarà al centro dell’interesse degli opinionisti una fotografia che ritrae la dama con il tronista in una pizzeria napoletana. Questo ha fatto subito pensare ad un flirt in corso tra i due, nonostante Roberta rimanga ad approfondire la sua amicizia con il nuovo protagonista del talk.

C’è anche da dire che i protagonisti della vicenda non hanno perso tempo a chiarire le cose sulle proprie pagine social negando la relazione e affermando che si tratta solo di una bella amicizia, ripetendolo anche davanti a Maria.

Il ritorno di Roberta

A quasi due anni dal suo abbandono Roberta rientra nel programma, perché dopo le 24 ore prese per pensarci, ha deciso di uscire con Davide. Alcuni spoiler però anticipano che il rapporto tra i due è altalenante, ma molte persone sostengono di averli visti addirittura ad una festa in piazza più affiatati che mai.

Ida intanto non sembra aver preso molto bene questo ritorno, proprio per i precedenti con Davide.