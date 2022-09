Omar Pedrini in ospedale, necessario intervento chirurgico al cuore: le sue condizioni

Il musicista di origini bresciane, ex leader dei Timoria, al momento si trova in ospedale, dove è stato portato e ricoverato per via di un problema al cuore. A dare notizie delle sue condizioni è la moglie Veronica.

Omar Pedrini è nato a Brescia da una famiglia modesta ed ha una sorella, Paola. È diventato famoso negli anni ’90 insieme ai Timoria con album come Colori che esplodono. Nel 2004, da solista, ha partecipato a Sanremo con Lavoro Inutile. Nel 2002 ha dovuto interrompere momentaneamente la sua attività musicale per via di un aneurisma aortico che lo ha obbligato a concentrarsi sulle cure.

Gli interventi al cuore, purtroppo, non sono una novità per Omar Pedrini, che ha già subito 3 operazioni nel 2004, nel 2014 e nel 2021. Al momento si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna ed è proprio da lì, usando il profilo Instagram del marito, che la moglie Veronica Scalia aggiorna i fan sulle sue condizioni: “Ciao a tutti, qui Bologna, quest’uomo con i miei occhiali e senza la barba è mio marito che non ha perso la voglia di scherzare, come sempre. L’intervento sembra essere andato molto bene ( uso il condizionale anche per scaramanzia perché il post operatorio potrebbe nascondere delle insidie ).

Omar saluta tutti e vi ringrazia della vicinanza, è sereno nonostante il dolore, non appena stara’ meglio leggerà i vostri amorevoli messaggi. Se tutto andrà bene questa settimana, la prossima potrà iniziare una convalescenza lunga, contiamo di lavorare di nuovo a Gennaio. Vi terrà – terremo aggiornati. E’ in ottime mani. E come dice lui …Love !”