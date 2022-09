Oroscopo di Paolo Fox del 29 settembre 2022: Ariete fortunato, Cancro deve essere paziente

Come andrà la giornata del 29 settembre? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni astrali.

1. Ariete

La Luna in Sagittario vi regalerà un bel colpo di fortuna. Attenzione, però, poiché in serata potrebbero crearsi delle incomprensioni con una persona a voi cara.

2. Toro

Nella giornata di oggi potreste insegnare a qualcuno di meno esperto di voi e questo vi renderà particolarmente fieri. Non approfittatene per essere critici, ma apprezzate l’impegno.

3. Gemelli

La configurazione astrale di oggi è particolarmente bendisposta è questo vi consente di procedere con determinazione lungo il vostro percorso.

4. Cancro

Questo giovedì sarà all’insegna della riflessione, probabilmente non siete ancora soddisfatti di un progetto o di un risultato ottenuto negli ultimi tempi, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

5. Leone

La Luna nel segno vi porterà il bisogno di avere un po’ di privacy con il vostro partner e il vostro desiderio sarà esaudito. Per quanto riguarda il lavoro, l’impegno degli ultimi mesi vi permetterà di ricevere delle belle soddisfazioni.

6. Vergine

A partire da oggi le cose andranno molto meglio, merito delle stelle che saranno particolarmente favorevoli. Inoltre, potreste risultare particolarmente attraenti agli occhi di qualcuno inaspettato.

7. Bilancia

Oggi sarete piuttosto sensibili, si può dire più del solito. Ricercate sempre la gentilezza e l’educazione, anche quando il vostro interlocutore non lo merita affatto.

8. Scorpione

Con l’estate ormai giunta al termine, è arrivato il momento per voi di mettere in pratica tutti i progetti e le promesse fatte nei mesi scorsi, come quello di rimettervi in forma.

9. Sagittario

Alcune vostre abitudini vanno riviste, anche perché potrebbero compromettere la riuscita dei vostri progetti. Non sempre si riesce ad ottenere tutto, per questo dovete imparare ad accontentarvi.

10. Capricorno

Siete dei lavoratori infaticabili, ma ogni tanto è anche giusto staccare la spina. Dedicate un po’ del vostro tempo per coltivare un hobby.

11. Acquario

Affrontate subito i problemi di coppia, prima che questi possano peggiorare.

12. Pesci

Qualcosa in voi sta cambiando, probabilmente volete liberarvi da alcuni atteggiamenti controproducenti.