Pio e Amedeo, parole shock sul marito di Elisabetta Franchi: “Gli uomini a non fare un c**zo”

Elisabetta Franchi, dopo un qual erto silenzio mediatico (ma non social) seguito alla polemica che l’ha travolta qualche mese fa riferita a lavoro, donne e maternità (ve la ricordate la storia delle “anta”? Ecco, quella), torna in televisione e lo fa con Pio e Amedeo. Lo ha fatto ieri sera, aprendo le porte di casa sua ai due conduttori di Emigratis e dando vita a più di un siparietto, coinvolgendo anche il marito Alan Scarpellini. Proprio un siparietto insieme a quest’ultimo ha attirato più di altri l’attenzione dei telespettatori.

Pio e Amedeo su Alan Scarpellini: “Hai capito come si fa…”

Elisabetta Franchi ha puntato molto, moltissimo della sua comunicazione sul suo passato.

Spesso porta ad esempio, come storia motivazionale, il suo passato che lei racconta essere di persona povera e che ha costruito il suo impero dal nulla, in gran parte dopo la morte dei primo marito, morto ormai moltissimi anni fa. Accanto a lei adesso c’è Alan Scarpellini, imprenditore, che viene coinvolto nella conversazione con Pio e Amedeo quando la Franchi ha mostrato la sua lussuosissima cabina armadio: “Tu hai capito come si fa, le donne a lavorare e gli uomini a non fare un ca**o.

Sei il numero uno. Gli zingari mandano le donne ai semafori e loro stanno a giocare a carte tutto il giorno”.

La Franchi ha però spiegato che, quando si conobbero, i ruoli economicamente parlando erano invertiti: “L’ho adottato da 14 anni, ma lo conoscevo da prima. Quando l’ho conosciuto era molto benestante e io invece ero poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. È per quello che oggi è al mio fianco”.