Uomini e Donne, in puntata si fa il nome di un tronista del passato e Tina Cipollari alza i toni, si scatena il caos

Non smette di stupire il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45: Uomini e Donne continua a far parlare di se grazie ai temi che porta in scena e alla bravura della sua presentatrice. Dal 27 settembre, inoltre, trono classico e over sono stati accorpati portando grandi novità e colpi di scena.

Le anticipazioni della puntata del 29 settembre 2022

Nella puntata del 29 settembre i riflettori continueranno a restare accesi su Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che si è detta pronta a iniziare una nuova storia d’amore e a trovare l’uomo dei suoi sogni.

Dopo l’esterna, infatti, i due giovani hanno avuto modo di conoscersi meglio e di vivere momenti di tenerezza ma anche di scontro con la realtà.

Anche la coppia formata da Riccardo e Ida hanno fatto parlare molto, dopo il confronto sulla loro rottura estiva, infatti, sembra che gli animi si siano tranquillizzati, lasciando spazio a un rapporto fatto di dialogo e curiosità. Guai in vista per Lavinia Mauro, che non convince nessuno con il suo atteggiamento che lascia emergere più la voglia di apparire in TV che di trovare l’amore. La bella Lavinia vivrà qualche scontro con gli opinionisti e alcune sue colleghe corteggiatrici che metteranno in luce tutte le sue defaillance.

Uomini e Donne: cosa succederà nella puntata del 29 settembre 2022

Anche la presenza di Costantino Vitagliano nella puntata di qualche giorno fa ha creato scalpore, portando un nuovo entusiasmo tra i tronisti che sembrano aver colto la parte migliore del racconto del bel Vitagliano.

Non mancheranno all’interno della puntata riferimenti a tronisti del passato, alle difficoltà che hanno vissuto e ai problemi delle nuove coppie dello show. Grazie alla bravura di Maria De Filippi, al suo eccellente autocontrollo e alla capacità di mantenere calma in ogni situazione, anche l’opinionista più appassionata come Tina Cipollari dovrà abbassare i toni, evitando di manifestare apertamente la sua antipatia per alcune corteggiatrici troppo sfacciate ed esibizioniste.