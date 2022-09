Amici, anticipazioni: arriva Achille Lauro, momenti forti durante il talent show di Maria De Filippi

Il 2 Ottobre andrà in onda la terza puntata del talent show condotto da Maria de Filippi. Finalmente, gli studenti di Maria iniziano a comprendere le dinamiche del gioco e il programma entra nel vivo. Nel pomeriggio inoltre sono previsti, secondo le anticipazioni, grandi ospiti pronti ad allietare la giornata tra questi ci sono Achille Lauro e Anbeta che daranno ai giovani il destro per andare avanti. Presenti anche i Pinguini Tattici nucleari che presenteranno in diretta il loro nuovo singolo cantandolo insieme ai ragazzi.

Le squadre

Anche se ancora siamo solo alla terza puntata, una divisione in squadre è stata necessaria per poter assegnare i ragazzi ali loro insegnanti e iniziare così un percorso formativo.

La Celentano è stata riconfermata come maestra di danza, con lei anche Emanuel Lo. Ci sono anche Arisa e la Cuccarini, Zerbi e Todaro. Le squadre sono così formate anche se, nel corso delle puntate potrebbero esserci nuovi ingressi ma anche delle uscite. Non resta che seguire il programma per vedere come si evolverà la situazione e chi dei ragazzi potrà raggiungere il serale per avere un’occasione di vincere.

Amici, anticipazioni: arriva Achille Lauro

I primi spoiler mostrano una classifica che verrà redatta dagli ospiti di ogni puntata.

Il 2 Ottobre toccherà ad Achille Lauro dare la propria classifica dei cantanti, gli ultimi saranno a rischio eliminazione e verranno quindi sfidati dai possibili nuovi ingressi.

Con Achille anche Ambeta che inizierà a stilare la sua classifica. Inoltre, i ragazzi in sfida verranno giudicati da un maestro di canto o ballo per poter così continuare la loro avventura all’interno del reality. Maria de Filippi come al solito sarà la regina del salotto pronta a tirare sù il morale dei ragazzi e correggerli nel caso in cui ci siano dei problemi durante la settimana.

Ogni puntata potrà vantare un ospite d’onore che non dovrà fare altro che indicare i migliori e i peggiori, per permette ai ragazzi di avere lo stimolo per continuare.