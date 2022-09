Carmen Di Pietro, tutto sul matrimonio di Sandro Paternostro: come si conobbero e la questione della pensione

Più di 20 anni fa Carmen di Pietro, giovanissima, sposò l'anziano Sandro Paternostro: il matrimonio ebbe una grande eco mediatica, per via di alcuni dettagli.

La coppia formata da Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro è stata grande protagonista dei gossip degli anni Novanta. La soubrette e il giornalista si sono sposati nel 1998 dopo oltre cinque anni di fidanzamento e sono rimasti insieme fino alla morte del secondo, risalente al 2000. Ecco i punti più interessanti di una storia d’amore e un matrimonio che hanno fatto discutere.

Una relazione sentimentale che ancora oggi lascia diversi dubbi

La storia tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro inizia ufficialmente nel 1993. Lei è una modella molto apprezzata nel suo ambiente grazie a un fisico statuario, capace di renderla una vera sexy symbol.

Lui è giornalista dagli anni Cinquanta e lavora come corrispondente della Rai presso varie città estere, tra le quali Bonn, Pechino e Londra. I due si incrociano e si piacciono nonostante i 43 anni di differenza anagrafica. Carmen ha sottolineato di essersi innamorata di Sandro grazie a ironia e cultura, oltre che per le sue origini siciliane mai nascoste.

Il matrimonio tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro

Roberto e Alessandra del 1998, cinque anni dopo la reciproca conoscenza. Lei ha 76 anni e lui 33, ma per entrambi questo non è un problema. Diventano veri protagonisti dello showbiz e vengono chiamati dal regista Neri Parenti per prendere parte al cinepanettone Paparazzi, nel ruolo di loro stessi.

Il rapporto va avanti nonostante l’opposizione dei figli di Paternostro, Roberto e Alessandra, nati dalla moglie precedente Karin. Entrambi accusano la Di Pietro di essere interessata solo all’aspetto economico del papà, senza alcuna reale implicazione sentimentale.

La morte di Paternostro e gli anni successivi

Il 23 luglio 2000, Sandro Paternostro scompare all’età di quasi 78 anni in seguito alle complicanze dovute al diabete. Carmen Di Pietro viene accusata da Alessandra di essere stata assente durante il periodo durante il quale il marito è rimasto in ospedale.

Negli anni successivi, la showgirl di Potenza non si risposa, anche per non perdere la pensione di reversibilità lasciata dal marito. Trova un nuovo compagno, Giuseppe Iannoni, dal quale ha due figli di nome Alessandro e Carmelina. Oggi si dichiara single, nonostante non manchino i gossip sul suo conto.