Mina Settembre 2, tutto sulla nuova stagione: dove eravamo rimasti, cosa succederà alla protagonista

Domenica sera 2 ottobre su Rai 1 parte la seconda serie della fiction Mina Settembre, tratta dai romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed ambientata a Napoli con la protagonista che ancora una volta si trova a dover lottare dalla parte dei più deboli nel suo ruolo di assistente sociale. La fiction Mina Settembre 2, vede la protagonista, interpretata da Serena Rossi, ancora una volta al suo posto di lavoro nel consultorio del Rione Sanità. In questa seconda serie, composta da 12 episodi raccolti in 6 serate, che doveva iniziare il 25 settembre ma è stata fatta slittare per la concomitanza con le elezioni politiche, entreranno in scena nuovi personaggi e si avranno delle sorprese che terranno i telespettatoti incollati al piccolo schermo.

Anticipazioni della trama della nuova stagione

Le notizie riguardo alla nuova stagione non sono ancora state svelate del tutto ma sicuramente in Mina Settembre 2, la protagonista si troverà a dover scegliere tra l’ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, al quale finirà per concedere una seconda opportunità, e il ginecologo Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, che lavora con lei al consultorio e con il quale ha avuto un rapporto molto intenso nella precedente stagione.

Un altro argomento della seconda serie della fiction è quello del rapporto con l’amica Irene, che Mina ha scoperto essere stata l’amante del padre, dal quale ha avuto il figlio Gianluca, che è quindi suo fratellastro, e del quale cercherà di recuperare il rapporto che li legava come “zia” e nipote.

L’arrivo della zia Rosa porta una ventata di novità e di allegria nella vita di Mina, proprio mentre la madre, Olga, decide di partire per una crociera intorno al mondo. Restando nell’ambito professionale, Mina si dovrà anche occupare di un gruppo di studenti ai quali insegnerà educazione sessuale.

I nuovi ingressi nel cast

Il personaggio più importante tra i nuovi del cast è certamente Marisa Laurito, che interpreta la zia Rosa, donna spumeggiante e che si trasferisce a vivere da Mina in concomitanza con la partenza della madre. Oltre a lei nella seconda stagione vedremo Antonia Liskova che interpreta Giulia, una psicoterapeuta.