Oroscopo del giorno 30 settembre 2022 di Paolo Fox: tutti i segni fortunati di questo venerdì

L'oroscopo di Paolo Fox prima del weekend mostra grandi opportunità per diversi segni: qualcuno sarà molto passionale e pieno di energie.

Come andrà la giornata di venerdì 30 settembre? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Oggi sarete piuttosto impulsivi, sia nelle decisioni da prendere a lavoro che in quelle del tempo libero. In ogni caso tenete d’occhio le finanze e non siate troppo spendaccioni.

Toro

La Luna in Bilancia è molto positiva soprattutto per quanto riguarda i soldi, gli affari e le attività. Inoltre, Venere vi aiuterà a gestire al meglio proprio gli affari e gli accordi.

Gemelli

Nella giornata di oggi, i nati sotto questo segno risulteranno essere piuttosto scontrosi. Meglio starvi alla larga.

Cancro

Oggi vi sentite seducenti e sprizzate passionalità da tutti i pori.

La vostra dolce metà saprà sicuramente apprezzare. In ambito professionale darete sfogo alla vostra genialità.

Leone

Anche se voi avete sempre le idee chiare, non dovete avere da ridire sulle persone che passano ore ed ore a riflettere su una decisione. Ognuno è fatto a modo suo e non è detto che voi siete i migliori.

Vergine

La vostra autostima potrebbe aumentare oggi grazie al transito di Venere che vi conferisce un certo fascino e magnetismo.

Bilancia

Dovete lasciarvi andare di più in amore, altrimenti rischiate di rimanere single per sempre.

Occhio alle spese, ultimamente avete speso di più rispetto al solito.

Scorpione

Oggi il vostro umore sarà mutevole, tanto da diventare intrattabili in certi casi. Se avete alzato troppo la voce con il vostro partner provate a chiedere scusa con un gesto carino.

Sagittario

Oggi avrete diverse prove da superare, ma grazie alla vostra intuizione riuscirete ad uscirne sempre vittoriosi. Mantenete alta l’attenzione con le persone che fingono una vicinanza che non c’è mai stata.

Capricorno

Nella vostra relazione c’è qualcosa che non funziona, dovete capire cos’è. Momento positivo per trovare nuovi impieghi.

Acquario

Nella giornata di oggi sarete caratterizzata da una profonda inquietudine e una forte insofferenza nei confronti di chiunque.

Pesci

In mattinata riceverete una gradevole sorpresa e visto che i momenti magici spariscono in fretta, godeteveli.