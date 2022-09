Oroscopo del mese di ottobre di Paolo Fox: grandi cambiamenti per alcuni segni, che potrebbero cambiare vita

L’oroscopo di Paolo Fox del mese di ottobre prevede grandi cambiamenti per alcuni segni: per qualcuno sarà addirittura il mese della rinascita, anche se non mancano movimenti astrali che creeranno guai ad altre persone.

Ariete

Con Giove nel segno le difficoltà sentimentali non mancheranno, sarà un mese di sfida sotto ogni punto di vista. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità, sul lavoro siete i primi.

Toro

Nelle relazioni sentimentali abbiate cautela, senza sbilanciarvi troppo approfondite le ultime conoscenze. Potrebbe essere necessario stringere un po’ la cinghia questo mese a causa di un piccolo imprevisto finanziario.

Gemelli

Siete carichi di energie e buoni propositi, per voi Ottobre è il mese della rinascita. In amore un po’ di maretta, non è proprio il momento giusto per iniziare una nuova storia.

Cancro

Ottobre sarà il mese delle nuove esperienze sia sul piano amoroso che sentimentale. Senza porsi troppe domande affrontate le varie problematiche come vengono con la leggerezza che vi contraddistingue.

Leone

Le tensioni non vanno alimentate, questo mese lo capirete a vostre spese che purtroppo alzare la voce più degli altri non ripaga mai. I progetti non mancano, fatevi venire la voglia di inseguirli.

Vergine

Novità interessanti dal punto di vista lavorativo, non c’è modo per tenervi fermi, avete sempre una gran voglia di scrutare nuovi orizzonti. In amore le cose sono tranquille anche se potrebbero andare meglio.

Bilancia

Il mese di ottobre sarà ricco di cambiamenti, chi di recente ha avuto una battuta d’arresto avrà modo di ripartire. In amore ci sono novità che non vi consentiranno di stare tranquilli.

Scorpione

Il mese di Ottobre sarò duro da superare, non siete avvezzi ai cambiamenti e non volete accettarli, cercate di stare sereni. In amore non c’è nulla che possa rovinare il vostro idillio.

Sagittario

Mostrate le vostre capacità e fatevi valere, rischiate altrimenti di perdere il vostro posto di lavoro o un progetto a cui tenete molto.

Capricorno

Vi toccherà rimettervi in gioco, a Ottobre infatti una certa proposta potrebbe farvi cambiare idea.

Acquario

I vostri problemi di cuore monopolizzano l’intero mese. Chiudete gli occhi e prendete quella drastica decisione che vi si richiede.

Pesci

Amore, passione e infinite novità, i nuovi progetti vi stimolano come non mai.