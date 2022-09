Serena Rossi, la storia d’amore con il collega di Un posto al sole Davide Devenuto: tutto sulla loro relazione

La televisione non ha dato solo il successo a Serena Rossi, ma anche l'amore: è sul set di Un Posto al Sole he ha infatti conosciuto il suo compagno di vita.

Serena Rossi, che domenica prossima sarà protagonista del ritorno in televisione della fiction Mina Settembre, con la seconda stagione, forma una coppia con un attore, Davide Devenuto, che ha conosciuto mentre entrambi stavano girando la soap opera televisiva intitolata Un Posto al sole. In quella soap Davide e Serena erano rispettivamente gli interpreti di Andrea Pergolesi e Carmen Catalano, due dei volti maggiormente amati dai telespettatori.

Davide Devenuto

Nato nella capitale nel 1972 Davide Devenuto ha sempre avuto una grande passione per l’arte della recitazione e subito dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore ha iniziato a specializzarsi in questa attività frequentando la scuola di Beatrice Bracco e prendendo parte a diverse produzioni con dei piccoli ruoli per poi iniziare, nel 2003, all’età di 21 anni, la sua partecipazione alla famosissima soap in onda su Rai3 nella quale era Andrea Pergolesi.

Partecipazione che è durata fino al 2020, quando ha lasciato quel ruolo che lo aveva fatto conoscere e amare dal grande pubblico. Non è stato però un ritiro dalle scene in quanto ha partecipato ad altre fiction come L’ispettore Coliandro, in onda su Rai 2, che ha ottenuto un buon successo, Rocco Schiavone e Ho sposato uno sbirro.

Davide Devenuto ha avuto un ruolo importante anche in un’altra fiction, intitolata Rosy Abate.

La storia d’amore con Serena Rossi

I due si sono conosciuti sul set della soap, ma la loro frequentazione è iniziata soltanto dopo l’uscita di Serena Rossi dal cast della stessa e sono ormai 12 anni che i due sono insieme. Nel 2016 è nato il loro primo figlio, Diego, e nel corso degli anni la storia ha avuto alti e bassi, dopo i quali però Serena e Davide sono sempre tornati ad essere una coppia. Nel 2021 l’attrice è stata scelta come madrina della prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia e sul red carpet della manifestazione si è presentata proprio insieme a Davide Devenuto.