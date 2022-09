Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa contro Federica Aversano: l’accusa contro la ragazza, c’entra Gemma

Il reality dei sentimenti, Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi è ricominciato a pieno regime con nuovi e vecchi protagonisti. Le nuove puntate della stagione cercano di chiarire i rapporti rimasti in sospeso con l’arrivo dell’estate ma anche di ricucire quei rapporti che sembravano completamente rotti per sempre. La puntata del 30 settembre 2022 vedrà al centro dell’interesse di Maria il comportamento di Federica. La giovanissima, mamma e influencer, lo scorso anno era una corteggiatrice di Matteo Ranieri, quest’anno invece è tornata in trasmissione, dopo la scelta, come tronista. Il suo scopo è quello di trovare il vero amore ma il suo carattere forte che non scende a compromessi rende l’operazione molto più difficile.

La puntata si aprirà con un siparietto un po’ spiacevole in cui la stessa conduttrice sarà costretta ad intervenire per placare gli animi della dama Ida e di Riccardo che si comportano come adolescenti facendosi i dispetti l’un l’altro. Dopo il ritorno di Roberta, anche lei ex di Riccardo, gli animi saranno ancora più accesi.

Federica Aversano va in esterna, Tina impazzisce

Le luci tornano ancora su Federica, Riccardo infatti si dichiara interessato alla ragazza che nonostante non rifiuti apertamente, dedica la sua attenzione ai propri corteggiatori.

Ci sarà la prima esterna che però non accende i sentimenti di Federica che dice di essere rimasta con l’amaro in bocca. Inizia l’ira di Tina, che vede nella nuova tronista una nuova Gemma alla ricerca del principe azzurro, l’amore perfetto infatti non esiste e bisogna scoprire tutte le sue sfumature, imperfezioni comprese.

Tina sgrida anche Lavinia, l’altra tronista che ha già portato avanti un paio di esterne senza concludere nulla. Secondo l’opinionista, la ragazza è più interessata al successo che ad una relazione.

Anche in questo caso sarà Maria a comprendere i sentimenti dei protagonisti cercando di fare chiarezza con le ragazze sulla loro presenza in studio e sul motivo per cui sono lì. Forse la proposta di Riccardo, oltre ad aver destabilizzato il parterre femminile ha turbato anche Federica, che potrebbe essere interessata.