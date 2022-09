Viola come il mare, tutto sulla serie: di cosa parla e qual è lo speciale potere della protagonista interpretata da Francesca Chillemi

Nella nuova serie Viola come il Mare, Francesca Chillemi e Can Yaman raccontano la storia di una ragazza con un dono incredibile, che la porterà a vivere grandi emozioni.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i due protagonisti di Viola come il mare, la nuova fiction targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5 da domani, venerdì 30 settembre. Al centro della storia c’è Viola, interpretata dall’ex Miss Italia: una donna che, dopo un periodo a Parigi, decide di tornare nella sua Sicilia dal padre. Il destino le farà incontrare Francesco Demir, un ispettore, interpretato dall’attore Can Yaman. Viola e Francesco formeranno presto una nuova coppia che si dedicherà esclusivamente alle indagini criminali. Come accennato prima, la prima puntata andrà in onda il 30 settembre su Canale 5 alle ore 21:25.

La trama della fiction Viola come il mare

La protagonista della nuova fiction Mediaset è Viola Vitale, una ragazza di trent’anni che ha un dono particolare: riesce, tramite i colori, a vedere quali sono i sentimenti delle altre persone. Questo superpotere le tornerà molto utile quando inizierà a mettersi alla ricerca di un assassino insieme all’ispettore Francesco Demir. All’inizio la ragazza avrebbe però voluto fare tutt’altro: tornata da Parigi, voleva proseguire la carriera di giornalista di società e costume, invece per lei si spalancheranno le porte della cronaca nera.

Al suo fianco avrà Francesco Demir, un ispettore capo, con il quale almeno inizialmente non andrà tanto d’accordo.

Che cosa succederà?

In ogni puntata di Viola come il mare, i protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir saranno chiamati a risolvere un nuovo caso di omicidio.

La giornalista e il poliziotto inizieranno a collaborare insieme, trovando un equilibrio tutto particolare. Soltanto il tempo però ci dirà se l’attrazione invisibile che lega entrambi possa essere il preludio a una bellissima storia d’amore o meno.

Quante puntate andranno in onda?

La fiction Viola come il mare è composta in tutto da dodici episodi.

Ad ogni puntata, in onda nella prima serata del venerdì, ne vengono trasmessi due. Quindi, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman durerà in tutto sei puntate.