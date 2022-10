Alena Seredova, quando e come scoprì il tradimento di Gigi Buffon: un momento drammatico

Alena Seredova e Gigi Buffon erano una delle coppie più invidiate dell'epoca, finché il tradimento di lui non mise fine al sogno nel più traumatico dei modi.

Del tradimento di Gigi Buffon ai tempi se ne parlò giorno e notte, la show girl Alena Seredova, con cui era sposato da tre anni fu probabilmente una delle ultime a saperlo. Adesso che è felicemente sposata con l’imprenditore Nasi, Alena ha deciso di raccontare tutti i retroscena nel salotto di Caterina Balivo.

La vita da favola, poi l’incubo

La relazione tra il campione di calcio e la modella sembrava una delle più solide della tv. Innamorati da quasi sei anni, si sono sposati e hanno avuto due figli. L’amore è nato alla festa dei trent’anni dell’amico Bobo Vieri, hanno finto per un po’ che non ci fosse del tenere ma dopo i mondiali la relazione era sulle prime pagine di tutti i giornali.

Ai tempi lei era una delle modelle più belle, sorriso sempre sulle labbra e fisico statuario. Insomma, il loro amore sembrava potesse non finire mai. Le cose però non sono andate proprio così. Dopo tre anni di matrimonio infatti Alena sale in macchina, apre la radio e sente della relazione del marito con la conduttrice di Sky, Ilaria D’Amico, già madre di due figli. Il mondo le cade addosso.

Alena Seredova, la rinascita dopo il divorzio

Dopo la rottura così dolorosa, Alena dice di essere cresciuta nell’immediato, non poteva cancellare il passato, la coppia aveva due figli.

La show girl infatti confessa di avere ancora tutte le foto di quel periodo che sembrava felice, quando ci sono dei figli è impossibile tagliare completamente i ponti.

Alena ad oggi si è fidanzata nuovamente con un uomo che secondo lei è il suo vero amore. Con Nasi infatti è rifiorita, dopo un periodo in cui non riusciva più a vedere il sole. Le cose finalmente si sono aggiustate, nonostante l’evento che poteva distruggere la sua vita, Alena si è saputa rialzare senza mai perdersi d’animo. I figli sono riusciti comunque ad andare avanti senza che gli mancasse mai l’affetto di una vera famiglia.