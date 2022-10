Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sposati: cosa disse il giudice quando chiesero il divorzio

Siamo al terzo giro di giostra tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, ed ormai loro stessi riconoscono che, a questo punto, se sono ritornati di nuovo insieme vuol dire che forse, insieme, ci devono rimanere.

Belen Rodriguez, per la prima volta, ha parlato a Verissimo di come mai ha deciso di dare un’altra opportunità a suo marito. E, tra le altre cose, ha spiegato come mai è ancora, nonostante la separazione, legalmente “suo marito”.

Belen Rodriguez e il nuovo equilibrio con Stefano: “Per me ha vinto tutto”

Stefano e Belen ora hanno stanno di nuovo insieme, ma è la stessa conduttrice a spiegare che sono le basi ad essere molto differenti: “Rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua.

Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”. A contribuire all’equilibrio della coppia è anche un diverso rapporto di forza tra i due: “Oggi vedere Stefano aver sviluppato una carriera meravigliosa, con le potenzialità che ha, vederlo alla pari, mi rende tutto più semplice. È tornato sempre lui, si è presentato varie volte, questa volta con il cavallo giusto”.

Stefano e Belèn, perché sono ancora sposati

Sull’enigma del loro legame matrimoniale è lei a spiegare: “Abbiamo chiesto una volta il divorzio ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito.

Poi ci siamo ri-lasciati, abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E così, siccome poi siamo tornati insieme per la seconda volta, la richiesta di divorzio è scaduta per la seconda volta. Stefano è il mio mascalzone preferito, siamo ufficialmente sposati da sempre. Siamo ancora marito e moglie”.