GF Vip, il caos a poche ore dalla puntata: urla fuori dalla Casa, panico tra i concorrenti

Elenoire Ferruzzi e gli altri concorrenti sono in uno stato di altissima tensione per via di quanto sta accadendo in seguito all'abbandono del programma da parte di Marco Bellavia. Uno dei concorrenti ora dice di volersene andare.

Il caso Bellavia non si sgonfia, anzi: i fan del programma sono sempre più furibondi e non si limitano a dirlo su Twitter, ma addirittura accorrono fuori dalla Casa del GF Vip, per sincerarsi del fatto che chi è all’interno del reality, e viene ritenuto da molti colpevole di aver bullizzato, emarginato e insultato il concorrente appena uscito, sappia che fuori nel mondo reale c’è chi non perdona.

Sembra che, all’interno della Casa, l’atmosfera non sia semplice e la tensione sia ormai altissima, al punto che un concorrente avrebbe già espresso l’intenzione di andarsene.

Bullismo a Marco Bellavia, cosa sta succedendo ora

Una donna è accorsa fuori dalle mura di Cinecittà e, con grandi giri di parole, ha detto cosa pensa di ciò che è accaduto nella casa del GF Vip: “Ginevra sei un pezzo di mer**.

Hai fatto bullismo a Marco Bellavia. Marco è nel cuore di tutti gli italiani. Fate tutti schifo. Ciacci verme. Ciacci è un pezzo di mer**. Anzi siete tutti pezzi di mer**, tranne Luca. Lui è l’unico che si salva. Avete fatto bullismo a Marco, zozzi”. Insomma, con una serie di francesismi, ha ripreso i concorrenti. Poi avrebbe cercato di entrare nella Casa e, ovviamente, è stata fermata dai carabinieri.

Lo ha raccontato lei stessa sui social: “Scusate amici, sono qui in via Genova, la caserma del centro. Sto aspettando il mio avvocato. Sono bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Mi hanno trovato davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti, la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della v*** e gonfiare il resto”.

Dentro la Casa, in queste ore, c’è una generica (tiepida e solo di alcuni) presa di coscienza del fenomeno. Ginevra Lamborghini è tornata sui suoi passi ed ha detto di aver capito di aver fatto bullismo a Marco Bellavia e di essersi comportata in maniera sbagliata.

Antonella Fiordelisi, una delle pochissime a sostenere Marco, nelle ultime ore si è scagliata contro coloro che lo prendevano a male parole.

Elenoire Ferruzzi disperata: “Non ce la faccio”

Elenoire Ferruzzi che ha capito che nelle prossime ore ci potrebbero essere seri provvedimenti, ha dichiarato di volersene andare (forse per mettere le mani avanti): “Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…basta! Ma che me ne frega a me [di restare, ndr]. Non sono mica obbligata! Se sto pensando di abbandonare? Certo! Chi me lo fa fare a stare qua a me?

Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente”. Fra qualche ora si prevede una resa dei conti generica.