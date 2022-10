Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 3 al 9 ottobre 2022: tutti i segni fortunati dello Zodiaco

Ecco le previsioni riguardanti la prima settimana di ottobre, da lunedì 3 a domenica 9 elaborate da Paolo Fox per i 12 segni dello zodiaco su amore e lavoro.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete in questa settimana non manterranno la calma e potrebbero avere delle difficoltà in amore specialmente all’inizio. Per quanto riguarda il lavoro sia Marte che Giove sono dalla loro parte e questo li aiuta moltissimo.

Oroscopo Toro

Buona settimana per i nati nel Toro dal punto di vista dell’amore con giorni felici dopo alcuni mesi di difficoltà. Sul lavoro i nati nel segno potranno sfruttare l’energia che possiedono per mettere a tacere chi rema contro.

Oroscopo Gemelli

I nati nei Gemelli in amore potranno contare sull’appoggio di Venere che favorirà degli incontri speciali, specialmente nella giornata di mercoledì. Nel lavoro le giornate migliori per i nati nei Gemelli saranno quelle di giovedì e venerdì.

Oroscopo Cancro

Giornate un po’ difficili nell’amore per i nati nel segno, ma con problemi che si possono risolvere facendo chiarezza. Sul lavoro anche se la situazione sembra del tutto contraria, per riemergere è sufficiente combattere.

Oroscopo Leone

In questa settimana la vita sentimentale dei nati nel segno è in miglioramento, grazie all’appoggio di Venere, per cui si avranno dei giorni emozionanti.

Nell’ambito del lavoro è in arrivo una soddisfazione con un ruolo importante.

Oroscopo Vergine

Ai nati nel segno non manca certamente l’energia, anche se Venere non è più dalla loro parte e l’importante è ricercare le persone “giuste”. Grandi sviluppi arriveranno in questa settimana in campo lavorativo, ma sarà necessario alcune questioni.

Oroscopo Bilancia

Ottima settimana in amore per i nati nel segno ma sarà necessario lasciarsi andare e fare delle scelte ponderate. La giornata giusta per mettersi in gioco è quella di giovedì.

Nell’ambito del lavoro la settimana si presenta favorevole e con dei cambiamenti.

Oroscopo Scorpione

Con Venere dalla loro parte, per i nati nello Scorpione sarà una settimana positiva nell’ambito sentimentale. Venerdì è la giornata più intrigante. Situazione stabile in ambito lavorativo ma si devono evitare le discussioni.

Oroscopo Sagittario

Il fine settimana ed in special modo giovedì e venerdì saranno fastidiose per quanto riguarda l’amore, che i nati nel segno vorrebbero vivere con maggiore libertà.

In ambito lavorativo il favore di Giove è fondamentale per fare delle scelte mirate.

Oroscopo Capricorno

In questa settimana è necessario dare maggiore spazio al lato sentimentale rispetto al periodo precedente. L’importante è risolvere i problemi che si presentano. Nel lavoro è la settimana giusta per mettersi in gioco.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario la prossima è una settimana nella quale i rapporti in amore si rafforzeranno grazie al favore di Venere e Marte. Sarà presente un po’ di stanchezza ma questo non creerà problemi sul lavoro e nella discussione di un nuovo progetto.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno in questa settimana possono lasciarsi andare in campo sentimentale e maggiormente dalla giornata di giovedì.

Periodo importante in ambito lavorativo con la possibilità di prendersi una rivincita.