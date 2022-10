Oroscopo di Paolo Fox per il 3 ottobre 2022: la Luna in opposizione porta guai in amore ad un segno

L'astrologo Paolo Fox prevede una giornata piacevole per molti segni fortunati, ma ce ne sarà uno che avrà una giornata in salita per colpa della Luna.

Ecco le previsioni astrologiche per lunedì 3 ottobre, primo giorno lavorativo della prima settimana del mese, anticipate come sempre dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Nella giornata di lunedì i nati nell’Ariete devono avere pazienza in amore, specialmente chi è già impegnato in una relazione. Nel lavoro saranno molto interessanti dei nuovi progetti che arriveranno.

Oroscopo Toro

In campo sentimentale è in arrivo il recupero di una situazione problematica, mentre nell’ambito lavorativo lunedì è il giorno buono per effettuare degli investimenti riguardanti la casa,

Oroscopo Gemelli

Alcune perplessità che si erano presentate negli ultimi giorni potranno essere risolte parlando con il partner.

Nel lavoro lunedì è un giorno positivo per chi deve fare delle nuove proposte.

Oroscopo Cancro

Giorno che in partenza presenta la Luna in opposizione e quindi è meglio evitare delle discussioni in amore, specialmente su argomenti futili. Anche sul lavoro potrebbero verificarsi delle situazioni di non facile gestione.

Oroscopo Leone

I single nati nel segno in questo giorno devono cercare di farsi vedere in modo da cogliere le buone situazioni che si presenteranno. Sul lavoro potrebbe giungere una efficace proposta di collaborazione.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine lunedì è una giornata importante dal punto di vista sentimentale, ed è quindi importante non sottovalutare i nuovi incontri. Alcune buone proposte giungeranno anche nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia che sono passati attraverso una crisi nel mese di maggio, ci sarà un ritorno alla serenità. Sul lavoro la fatica accumulata si farà sentire, ma successivamente tutto verrà ripagato.

Oroscopo Scorpione

Con la grande capacità di agire posseduta, i nati nel segno lunedì cercheranno di avere maggiore velocità nei rapporti amorosi.

Nonostante le fatiche accumulate, nel lavoro gli Scorpione avranno grande voglia di scalare le vette.

Oroscopo Sagittario

In amore lunedì per i nati nel segno saranno presenti delle incertezze, specialmente con partner dei segni dei gemelli e della Vergine.

Nell’ambito lavorativo è necessario riuscire a fare qualcosa in più.

Oroscopo Capricorno

Nuovi incontri importanti in amore tra lunedì ed il giorno successivo per i nati nel segno, grazie balla presenza della Luna. Sul lavoro le cose impostate stanno procedendo bene e presto si risolveranno tutti i problemi.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno cercano maggiore comprensione da parte del partner e devono riflettere bene sul loro legame.

Dubbi e problemi presenti in ambito lavorativo creeranno una giornata abbastanza stressante.

Oroscopo Pesci

In amore ci sono delle incertezze e tutto non è facile da comprendere. Nell’ambito del lavoro i nati nel segno vedranno premiata la loro ambizione.