Uomini e Donne, una delle tronista prende una decisione e volta pagina: scelta storica, nessuno ci sperava

Il mese di ottobre è iniziato in modo davvero scoppiettante nello studio di Uomini e Donne, con colpi di scena che stanno entusiasmando il pubblico giorno dopo giorno. Dopo la puntata di oggi, quella del 4 ottobre si aprirà con la dama Pinuccia in cerca di un altro uomo over. La seducente dama sembra non stancarsi di andare a caccia per trovare l’amore e questa volta è disposta a tutto, soprattutto dopo la delusione con Alessandro.

Lo spoiler principale per la puntata di domani riguarda l’avvenuta lite tra lei e Tina Cipollari, nota opinionista della trasmissione e anima delle ultime puntate. Tina non ha tollerato il comportamento di Pinuccia e le si è scagliata contro, provocando le ire della corteggiatrice che ha deciso di uscire dallo studio.

Domani continuerà lo scontro tra le due, anche se a distanza con la spiegazione da parte di Tina Cipollari delle ragioni per le quali prova tanta antipatia nei suoi confronti.

I nuovi tronisti al centro della puntata del 4 ottobre 2022: come si comporterà Maria De Filippi?

Uno spazio particolare sarà dedicato al romano Federico Nicotera e all’ex corteggiatore di Veronica, Federico Dainese che hanno fatto le prime esterne e sono pronti a raccontare come vanno le cose tra loro.

Insomma, tante novità e molta carne sulla brace, con personaggi nuovi, colpi di microfono e diverse storie da raccontare!

Ida Platano e la sua nuova vita:cosa succede nella puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne

Tra le novità del 4 ottobre 2022, spicca senza dubbio la decisione della bella Ida Platano che ha rotto con Riccardo Guarnieri ed è decisa a voltare pagina.

Per questa ragione Maria De Filippi ha deciso di invitare altri corteggiatori che si dedicheranno anima e corpo a lei per donarle l’amore che cerca. Ci riusciranno? Siamo tutti curiosi di capire che tipi sono e quale sarà la sua decisone in merito.

Insomma nella puntata di domani la presentatrice di Canale 5 non interverrà ma lascerà il posto ai tronisti e ai corteggiatori per consentire loro di conoscersi e capire che intenzioni hanno.