Chi l’ha Visto, gli spettatori rintracciano un sospettato di omicidio in uno dei casi del momento: puntata epica

I telespettatori sono riusciti là dove finora le forze dell'ordine avevano fallito: scene incredibili nella puntata in onda questa sera, chi è il rintracciato.

Il 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di questa stagione di Chi l’ha visto, il noto programma di Rai 3 che da oltre quindici anni cerca di risolvere i misteri di cronaca nera e attualità che tengono col fiato sospeso gli italiani. Il programma anche quest’anno sarà condotto da Federica Sciarelli che insieme ai suoi inviati e giornalisti si servirà di tutti i mezzi a propria disposizione per sensibilizzare la popolazione su alcuni dei temi più importanti al giorno d’oggi. Il programma cerca infatti di seguire le tracce lasciate dalle persone scomparse riuscendo in questo modo a dare una speranza a tutti coloro che hanno perso una persona cara.

Molteplici sono i casi che proprio Chi l’ha visto è riuscito a risolvere nonostante le forze dell’ordine avevano già chiuso le indagini. La scoperta di nuove prove, il fatto di aver sentite nuovi testimoni ha consentito di migliorare la conoscenza di situazioni che altrimenti sarebbero rimaste nell’oblio.

Tina Giordano, i telespettatori riescono a rintracciare l’indagato

La puntata del 5 Ottobre oltre ai casi rimasti in sospeso cercherà di fornire maggiore chiarezza sul caso Tina Giordano, scomparsa precisamente tre anni fa all’Ospedale San Carlo di Potenza.

La donna era sorella del sindacalista Pino Giordano. L’uomo attende da tre anni dei chiarimenti da parte della procura di Potenza che, nonostante il tempo passato, non è riuscita a individuare l’uomo che presumibilmente stava con lei, un tale Luigi Costa. Lo stesso, nonostante l’ordine coattivo di presentarsi in giudizio non è mai stato rintracciato.

Ci sono delle evidenti lacune nelle indagini che, a distanza di anni, sono state parzialmente colmate dall’operato di Chi l’ha visto che intende chiarire la situazione fornendo al fratello della vittima una speranza sull’effettiva ricerca dell’assassino della sorella: gli spettatori hanno infatti rintracciato l’uomo, che è stato raggiunto dalle telecamere.

La stessa sembra infatti deceduta a seguito di maltrattamenti in famiglia che si sono aggravati fino alla morte. Non resta che attendere la puntata per poter vedere le novità che la redazione è riuscita a portare.