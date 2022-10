Clarissa Marchese è incinta, le parole sulla difficile gravidanza: “Mi sta levando dieci anni di vita”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci accoglieranno presto un quarto componente in famiglia: l’ex tronista di Uomini e Donne è infatti incinta ed ha già superato il terzo mese. La coppia ha già una figlia, Arya, che ha già quasi 3 anni.

L’annuncio è arrivato con una foto di Instagram che mostra Clarissa Marchese con un abito rosa a mostrare il pancino in crescita, con il marito Federico (conosciuto a Uomini e Donne) e la figlia Arya. “Più che felici presto in 4” è la frase con cui la famiglia ha raccontato del prossimo arrivo in famiglia, e poi, nelle stories, la family influencer ed autrice del libro “i miei piani per Arya” ha raccontato meglio di questo momento magico.

In particolare l’ex tronista ha raccontato come mai non avevano ancora parlato della gravidanza, he è oltre il quarto mese: “La famiglia si allarga, siamo strafelici, diciamo che molte di voi lo avevano intuito, con molte avevo già parlato tramite dm, box delle domande, abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, è andato tutto bene, quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Piano piano vi racconterò tutto, ma adesso finalmente posso anche svelarvi il motivo per la mia quasi totale assenza in questi tre mesi”.

A quanto pare non si è trattato di una gravidanza facile, per il momento: “Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno, ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi, avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati.

Adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel. Però volevo tranquillizzarvi perché molte di voi si sono davvero preoccupate, ma ho preferito concentrarmi sulla mia salute, sul mio riposo. Adesso dovrebbe andare meglio, vi ringrazio già anticipatamente per gli auguri”.