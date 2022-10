Oroscopo di Paolo Fox per il 5 ottobre 2022: tensione per Pesci e Capricorno, qualcuno vi farà dubitare

Previsioni non facili quelle di oggi per l'oroscopo di Paolo Fox: l'astrologo prevede difficoltà per alcuni segni

Le previsioni per mercoledì 5 ottobre per quanto riguarda amore e lavoro elaborate dall’astrologo Paolo Fox e riguardanti tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete ci sarà un pò di tensione in amore, a causa dell’opposizione di Venere, ma sarà superata quando tornerà dalla loro parte. Nel lavoro si deve continuare sulla strada intrapresa, con i progetti iniziati che stanno andando bene.

Oroscopo Toro

Agitazione nell’aria in amore per i nati nel Toro. La causa è la dissonanza della Luna, per cui si deve mantenere la calma. In ambito lavorativo è un giorno con stress a causa dei molti impegni da concludere.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nel segno la situazione in amore sta migliorando e il cielo promette bene riguardo ad una persona. Tanti impegni contemporanei nel lavoro rendono la giornata stressante, con molto nervosismo.

Oroscopo Cancro

Necessario mantenere la calma nell’amore, e fare con attenzione una scelta importante che porterà conseguenza sul futuro. In ambito lavorativo i nati nel segno hanno Giove in posizione contraria e devono fare attenzione ai molti fastidi presenti.

Oroscopo Leone

Con la Luna in opposizione i nati nel leone devono mantenere la calma in amore.

Nel lavoro sarà un giorno positivo grazie alla creatività, ma si deve fare attenzione a restare in linea con quanto previsto.

Oroscopo Vergine

La situazione sentimentale in questo mercoledì è buona, ma si devono evitare le discussioni, o almeno risolverle. In campo lavorativo evitare di fidarsi di tutti ma scegliere le persone giuste, ascoltando le proprie sensazioni.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna dalla loro parte e anche Marte e Venere in posizione interessante, mercoledì per i nati nella Bilancia sarà un giorno in cui si possono lasciare andare in amore. In ambito lavorativo è necessario seguire le priorità ed evitare di chiedere tutto e subito.

Oroscopo Scorpione

In amore i nati nel segno devono tenere lontane le polemiche, mentre sul lavoro è necessario valutare bene e con calma le proposte in arrivo e le richieste di collaborazione.

Oroscopo Sagittario

Giorno promettente in amore per i nati nel Sagittario, con incontri importanti per il futuro.

In ambito lavorativo è una situazione astrologica buona e c’è tanta voglia di ripartire.

Oroscopo Capricorno

Indecisioni in amore per i nati nel Capricorno, che avranno le idee chiare soltanto dal 23 ottobre. Anche nel lavoro i rapporti con i colleghi sono poco chiari e questo porterà tensione ed agitazione.

Oroscopo Acquario

Con la Luna nel segno, la situazione del giorno è positiva ma si deve fare attenzione a non avere discussioni con il partner. Sul lavoro i nuovi progetti stanno andando bene, ma sarà necessario eseguire delle scelte in vista del futuro.

Oroscopo Pesci

Mercoledì sarà presente un po’ di tensione nell’aria in amore per i nati nel segno. In ambito lavorativo è necessario pianificare bene tutte le situazioni aperte, in vista delle prossime settimane che saranno impegnative.