Uomini e Donne, puntata bomba: arriva un bacio inaspettato, Gianni Sperti senza parole

Per tutti gli appassionati del famoso programma televisivo Uomini e Donne ci sono grandi sorprese sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Vediamo insieme Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 ottobre 2022.

Tina Cipollari lancia frecciatine ai protagonisti del trono over

Come la migliore opinionista di sempre, Tina Cipollari, non si risparmia per quanto riguarda le critiche ai protagonisti del trono over. Nella puntata di Uomini e Donne del 5 ottobre, infatti, sarà proprio Tina a dire la sia sulla coppia Ida e Marcello che nonostante i dubbi e le incertezze continuano a frequentarsi.

Secondo l’opinionista Ida è una donna triste, talmente triste da far scappare gli uomini.

Sempre per quanto riguarda il trono over ecco scendere in campo il cavaliere Biagio che non si lascia intristire dal rifiuto di Sara uscendo con Rosy. Rosy però non sembra proprio convinta ma lascia una porta aperta a Biagio, vuole conoscerlo meglio prima di decidere. È poi successo un fatto gravoso: una dama ha dato uno schiaffo al cavaliere Graziano ma Maria De Filippi ha deciso di non mandare in onda la scena.

Il trono classico: grandi sorprese per Andrea Nicole e Ciprian

Nella puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne viene dato grande spazio alle due troniste di quest’anno.

In particolare verrà mostrata l’uscita tra Roberta e Samuele; la ragazza ha deciso di fare una seconda esterna con il suo corteggiatore.



Ci saranno poi forti emozioni per Andrea Nicole e Ciprian e, nonostante lo scetticismo di Gianni Sperti, i due si scambieranno il loro primo bacio (ma per vederlo si dovranno aspettare le prossime esterne).

La corteggiatrice Veronica ha fatto breccia nel cuore di Matteo che ha deciso di uscire proprio con lei mentre per la corteggiatrice Jessica sono finite le possibilità di conquistare Joele visto che è stata eliminata proprio da lui.



Nella puntata ecco poi un gran colpo di scena: il tronista veneto verrà escluso dal programma per non aver rispettato il regolamento.