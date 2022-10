Paola Barale e la confessione hot sul sesso da single: parole pazzesche della showgirl, "mi sono accorta che..."

Paola Barale, a 55 anni, è una donna single e contenta di esserlo, che non ha perso la passione per il divertimento e la compagnia. Questo è quello che traspare dall’intervista che lei stessa ha rilasciato al settimanale F in cui ha raccontato particolari molto piccanti sulla sua vita sessuale.

Paola Barale, per decenni, è stata protagonista delle pagine dei rotocalchi per via dei suoi amori da copertina. Due, in particolare, sono stati i suoi grandi amori: il primo, vissuto con Gianni Sperti, ed il secondo, molto lungo, con Raz Degan.

Gianni Sperti e Raz Degan: i grandi amori di Paola Barale

Gianni Sperti è stato suo marito dal 1998 al 2002.

Al termine del loro matrimonio lei cominciò una storia molto appassionata e passionale con colui che era considerato al tempo uno degli uomini più belli del mondo, Raz Degan, con cui è rimasta fino al 2015. Tempo fa, però, la Barale aveva raccontato a Gianni Sperti di essere rimasta amareggiata alla fine delle sue relazioni e di non essere in buoni rapporti con nessuno dei due: ”Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura.

Sono fatti della stessa essenza (…)Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso.

È come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro”.

Oggi, Paola Barale è single e contenta di esserlo, e pare divertirsi molto. Ad F ha raccontato:”Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci.

Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto -che però non cerco- mi diverto con quelli sbagliati”.