Uomini e Donne, Tina Cipollari perde la pazienza contro una tronista, non ce la fa più: “Ora sono responsabile”

Il famoso dating show in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ha cambiato forma con l’accorpamento del trono classico e over. La novità già vista la scorsa stagione è piaciuta molto ai telespettatori che anche quest’anno avranno l’occasione di vedere insieme tutti i protagonisti del programma. Pr non parlare del fatto che, di recente, potrebbe esserci una commistione tra il parterre over e il trono classico. Nonostante l’iniziale rifiuto di Federica, la nuova tronista, potrebbe essere esserci ancora qualche speranza per Riccardo che, fin dalla prima puntata ha affermato di voler approfondire la sua conoscenza con la ragazza.

L’uomo dopo aver chiuso tutte le storie importanti con le sue dame, Ida Platano e Roberta Di Padua, entrambe tornate in studio, al momento sembra interessato solo alla tronista. Dall’altra parte, Ida dopo aver approfondito la conoscenza con il corteggiatore dello scorso anno, e i baci che l’hanno resa protagonista della scorsa puntata, si è ritrovata da sola anche nel ballo. L’uomo infatti ha preferito Roberta, storica ex di Riccardo che si è fermata nel programma per approfondire la conoscenza dell’uomo che fino a due puntate fa era arrivato solo per Ida. Questo metterà un po’ di maretta tra le due donne e Tina non perderà l’occasione per evidenziarlo.

Gli altri protagonisti

Ancora sul trono over, Pinuccia, la dama odiata da Tina, vedrà un nuovo uomo che potrebbe essere interessato a lei. L’opinionista non perderà l’occasione per lamentarsi della sua presenza, la dama non sembra infatti interessata alle relazioni quanto piuttosto ad uscire con vari corteggiatori: “Ora sono responsabile nei confronti del pubblico” ha detto l’opinionista.

Tornando al trono over, se da una parte Ginevra sembra essere bloccata, l’altro tronista Federico Dainese, corteggiatore negli anni passati, ha iniziato a far notare le proprie preferenze per le corteggiatrici.

Il ragazzo porterà in esterna sempre le due ragazze che sono riuscite a fargli battere il cuore, potrebbero esserci però novità con le nuove arrivate.