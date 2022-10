Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli: chi è lui, la figlia della coppia e come mai si sono separati

Adriana Volpe è una delle showgirl più note del panorama televisivo, ma nasconde una vita privata alquanto movimentata. Infatti, in tempi recenti, si è separata dal suo secondo marito Roberto Parli, noto immobiliarista svizzero in piena attività presso il Principato di Monaco. Scopriamo insieme chi è l’ex marito di Adriana e per quali ragioni il loro matrimonio è naufragato.

Chi è Roberto Parli

Come già anticipato in precedenza, Roberto Parli è il secondo marito di Adriana Volpe. Si tratta di un imprenditore immobiliare proveniente dalla Svizzera e operante a Montecarlo da diversi anni, capace di costruire un’attività dalla notevole forza economica.

Le loro nozze sono state celebrate il 6 luglio del 2008, ma da alcuni mesi sono terminate con la loro separazione. Roberto è diventato abbastanza famoso a livello nazionale grazie alla partecipazione dell’ex moglie alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Perché Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati

L’amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli è finito da alcuni mesi. I due erano diventati protagonisti di diverse frizioni durante l’esperienza della donna nella casa più spiata d’Italia.

I rapporti si erano fatti tesi e i due hanno iniziato a litigare anche sui social. Infatti, Roberto ha risposto a un post di Adriana nel quale l’ha accusata di far piangere la loro figlia di 9 anni per averla lasciata da parte.

E i botta e risposta vanno avanti ancora oggi.

Gli ultimi sviluppi sul rapporto tra i due

Si tratta del secondo matrimonio andato male per Adriana Volpe dopo quello con l’imprenditore Chicco Cangini, durato solo per pochi mesi nel 2000. In tempi recenti, la conduttrice e opinionista è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Nell’occasione, ha parlato di Parli riferendo che è una persona fragile con seri problemi personali, della quale si dovrebbe parlare con un certo rispetto.