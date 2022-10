Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: come mai hanno litigato e perché non vanno d’accordo, i retroscena

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono rese protagoniste di varie frizioni in occasione della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 condotto da diversi anni da Alfonso Signorini. Come mai tra le due donne i nervi sono così tesi da ormai oltre un anno? Perché ancora oggi non riescono a sopportarsi a vicenda? Ecco le ragioni che si nascondono dietro la lite.

Le differenze caratteriali tra le due protagoniste

In molte circostanze, le ragioni principali di un litigio possono nascondersi dietro ad alcune differenze caratteriali. La situazione riguarda anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Entrambe sono state protagoniste del reality show della rete ammiraglia di Mediaset in qualità di opinioniste in studio, ma hanno ammesso fin dalle prime battute di avere varie divergenze sotto diversi aspetti. Tuttavia, un evento ha scatenato una sorta di vero e proprio odio reciproco.

Come è nato l’odio tra Adriana e Sonia

C’è sempre un motivo ben preciso per iniziare a litigare. Il discorso è valido anche per quanto riguarda Adriana e Sonia. Tutto è iniziato da una foto che la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram, insieme all’ex conduttore de I fatti vostri Giancarlo Magalli.

Quest’ultimo era stato a sua volta protagonista di un litigio con Adriana Volpe e i due non sono in buoni rapporti neanche oggi.

Quella foto che ha fatto arrabbiare Adriana

Il litigio tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe era proseguito anche sui social media. La foto scattata da Sonia Bruganelli non ha fatto altro che alimentare ulteriormente la disputa. Adriana non ha nascosto una forte irritazione per l’immagine e il conduttore Alfonso Signorini ha dato vita a un confronto in diretta tra le due donne. Le frecciatine sono andate avanti fino ai giorni nostri. Nel frattempo, Sonia è ancora opinionista del Gf Vip, mentre Adriana non è stata confermata.