Adriana Volpe, tutti i retroscena della lite con Giancarlo Magalli: cosa accadde in televisione e dietro le quinte

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha riportato in auge quelli che sono i trascorsi di Adriana Volpe e soprattutto la sua vita personale sul lavoro. Nello specifico, i continui battibecchi con al collega Bruganelli, moglie di Bonolis, hanno ricordato uno dei litigi più importanti della tv. Si tratta di quello con Giancarlo Magalli. tutti ricorderanno il rapporto tra i due nato durante il programma I fatti vostri che ha portato Magalli e Volpe nelle case degli italiani. C’è stata poi una scintilla che ha fatto scoppiare questo legame professionale, ma i veri motivi dei dissapori non sono mai venuti a galla.

Più volte, i due, si sono battibeccati sui social con scontri anche piuttosto accesi che hanno coinvolto i diretti protagonisti ma anche altri colleghi. In seguito però la partecipazione al Grande Fratello ha permesso alla Volpe di condividere con tutta Italia i veri motivi del litigio. Ovviamente, non potevano che essere legati al lavoro che facevano insieme e che ha condizionato la carriera della show girl.

I Fatti Vostri e la relazione professionale

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip parla della sua carriera, costellata da grandi successi e dalla conduzione durata ben 8 anni al famoso programma della Rai.

La donna ha infatti confermato che lo share e il successo raggiunto mentre lei faceva parte del programma avevano raggiunto ascolti storici ecco perché, un cambio di direzione non era assolutamente prevedibile.

Magalli però iniziò a lamentarsi di non voler più lavorare con lei, motivo per cui la conduzione fu costretta a spostare Adriana. Lei ha in seguito raccontato che prima del suo arrivo nessuna delle altre colleghe era durata più di due anni, tutti si erano ritirati prima proprio per il desiderio di lui di cambiare partner di lavoro. Infatti, non appena smise di essere accomodante nei suoi confronti, le cose sono cambiate e la sua presenza non è stata più accettata.

Magalli invece, afferma che la Volpe si comportava da primadonna e collaborare con lei era diventato ormai impossibile.