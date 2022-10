Gigi Marzullo, cosa fa oggi e dove vive il giornalista e conduttore che appare in Che tempo che fa

Gigi Marzullo è senz’altro uno dei volti più iconici della Rai. Giornalista e presentatore, è in televisione da diversi anni e non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante sia andato ufficialmente in pensione. Che fine ha fatto il conduttore avellinese? Cosa fa oggi? Ecco alcuni aspetti salienti della vita privata e del lavoro di un personaggio molto famoso.

Una carriera davvero infinita

La prima apparizione televisiva di Gigi Marzullo risale all’ormai lontano 1983, pochi mesi dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa, con Forte fortissimo. È solo l’inizio di una storia fuori dal comune, che fa diventare il campano un autentico protagonista del piccolo schermo.

Nelle stagioni successive, è alla guida di altre trasmissioni come Italia mia, Il mondo è tuo e Mezzanotte e dintorni. Ed è proprio da questo programma che inizia a creare un nuovo format, quello delle interviste notturne, al quale si lega in maniera indissolubile fino ai giorni nostri.

La scelta di continuare a lavorare anche dopo la pensione

Nonostante sia andato in pensione nel 2020, Gigi Marzullo continua a lavorare insieme a mamma Rai in qualità di collaboratore esterno. All’età di 68 anni, conduce in maniera alternata ben quattro trasmissioni di Rai 1 da lui stesso gestite.

Tra queste, Sottovoce è senza dubbio la più celebre. Tuttavia, non vanno dimenticate Milleeunlibro – Scrittori in TV, Applausi e Cinematografo.

Inoltre, è spesso ospite di Che tempo che fa, trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio.

Una vita privata all’insegna della riservatezza

Nonostante la presenza cospicua in TV, Gigi Marzullo è sempre riuscito a mantenere uno stretto riserbo sulla sua vita privata. Dopo aver avuto un flirt con l’attrice francese Delphine Forest, il conduttore ha sposato la sua fidanzata storica Antonella De Iuliis dopo oltre vent’anni insieme.

Non ha avuto figli e non ha mai nascosto una certa paura nei confronti della morte, manifestata durante un’intervista rilasciata a Verissimo.