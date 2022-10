Mina Settembre 2, anticipazioni: Claudio mostra un volto nuovo, la reazione di Mina davanti alle novità

Il 9 ottobre andrà in onda la seconda delle sei puntate previste per la seconda stagione di Mina Settembre. La fiction targata Rai ha conquistato il pubblico grazie alla caparbietà e al carattere della protagonista principale Gelsomina. La donna in questa seconda puntata si troverà occupata a risolvere non solo il problemi sul lavoro ma anche quelli legati alla sua vita sentimentale. Dopo la burrascosa separazione dall’ex marito Claudio, Gelsomina, deciderà di dargli una seconda possibilità, cercando di ricucire quel rapporto che a seguito dei tradimenti del marito sembra essersi rotto definitivamente.

Le zie di Claudio

In questa puntata si vedrà un Claudio diverso, l’uomo infatti decide di portare Gelsomina a conoscere quelle che per lui sono state le zie putative. Si tratta di 5 sorelle di età avanzata che avranno un bizzarro problema da risolvere. Proprio durante questa divertente avventura Mina vedrà l’ormai ex risotto una nuova luce. Inoltre, scoprirà che l’uomo ha sfidato le sue paure e ha rimesso a nuovo la barca che un tempo apparteneva al padre. Proprio questo suo cambiamento ha fatto ripensare Mina che deciderà di ricucire i rapporti con l’amica Irene.

Il nuovo caso

In seguito Mina, Titti e Irene avranno un nuovo caso da risolvere.

Si impegneranno a seguire attraverso un pedinamento delle operaie che, dopo essere state licenziate indebitamente da una fabbrica, hanno deciso di lavorare a nero, esercitando in maniera abusiva la loro professione.

Questa avventura sarà estremamente divertente anche se, come in ogni puntata della serie, l’amore per la sua professione e il sentimento di empatia, conquisterà il pubblico. Lo share raggiunto dalla scorsa stagione e dalla prima puntata di questa nuova, dimostra quanto Mina Settembre sia apprezzato dagli italiani e non solo. La soap mostra quella che è la creatività italiana e la grande attenzione che il regista e produttore hanno messo nella creazione di quest’opera.

Anche l’attrice protagonista ha saputo sfruttare la sua grande capacità recitativa per immedesimarsi nel personaggio.