Oroscopo del giorno di Paolo Fox, le previsioni per il 6 ottobre 2022

L'astrologo Paolo Fox prevede una rivoluzione, per alcuni segni: sarà un venerdì interessante per alcuni segni dello Zodiaco.

Come andrà la giornata di venerdì 7 ottobre? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete



Grazie al supporto dei vostri colleghi riuscirete ad uscire a testa alta da una situazione piuttosto intricata. Qualche new entry interessante potrebbe aggiungersi alla vostra comitiva di sempre.

Toro



Nonostante abbiate Saturno contro che potrebbe creare qualche scaramuccia con i familiari, la giornata sarà caratterizzata da un andamento allegro e leggero. Le amicizie vi regaleranno tante soddisfazioni.

Gemelli



Giornata positiva per voi nati sotto questo segno, d’altrondo con la Luna, il Sole, Venere e Saturno in trigono, non potrebbe essere altrimenti.

La serata sarà piuttosto vivace.

Cancro



Dal punto di vista professionale sarà una giornata molto importante. Le persone che vi circondano vogliono delle risposte concrete, non tergiversate.

Leone



Con la Luna in opposizione meglio mantenere la calma, soprattutto in amore. A lavoro la creatività non vi manca, ma attenzione alle complicazioni.

Vergine



Oggi potreste incontrare persone in perfetta sintonia con voi. Non abbiate paure di condividere i pensieri più profondi con loro.

Bilancia



Ultimamente siete più attenti e accurati del solito. Grazie a questo vostro comportamento avrete tanti benefici, tra cui quello di essere stimati dai colleghi.

Scorpione



Vi sveglierete con la luna storta, ma per fortuna durante la giornata il vostro umore migliorerà. L’insicurezza potrebbe mandare in crisi il vostro rapporto sentimentale.

Sagittario



Se volete ottenere qualcosa dovete impegnarvi e non pretenderlo solo dagli altri. Dovete comprendere anche le esigenze altrui.

Capricorno



Oggi potrebbero esserci diverse entrate di denaro, ma non farete in tempo a rallegrarvene che già vi ritrovate a far fronte a spese extra.

Acquario

Fate bene a gioire delle occasioni che vi si presentano: sia sul lavoro che per quanto riguarda i rapporti sentimentali, sono previste intriganti trasformazioni.

Pesci



Nell’aria c’è un po’ di tensione, soprattutto in amore. In vista delle prossime settimane pianificate al meglio il lavoro, poiché saranno piuttosto intense.