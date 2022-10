Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 8-9 ottobre 2022: Marte e Sole favorevoli ai Gemelli, cosa accade

Il weekend porta grandissimi cambiamenti per alcuni segni che ultimamente hanno avuto poca fortuna: tra questi ci sono i gemelli, aiutati dai pianeti.

Vediamo insieme le previsioni relative ai 12 segni dello zodiaco nell’oroscopo preparato da Paolo Fox per il fine settimana dell’8 e 9 ottobre.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno riusciranno ad avere dei risultati migliori in confronto ai giorni precedenti e avranno dei chiarimenti in amore. Sul lavoro sarà possibile sbloccare qualche situazione pregressa ed avere buone notizie.

Oroscopo Toro

Per i nati nel Toro questo weekend sarà importante dal punto di vista del lavoro ed arriveranno delle novità. Alcuni problemi in amore saranno superati nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo Gemelli

Questo weekend i nati nel segno devono dedicarsi intensamente a coltivare amore ed amicizie.

Nell’ambito lavorativo i problemi che si presentano potranno essere superati grazie alla posizione favorevole di Marte e del Sole.

Oroscopo Cancro

In amore sarà un weekend sottotono, con dei conflitti per cui si deve cercare di fare attenzione anche se la crisi sarà soltanto passeggera. Attenzione anche nel campo del lavoro, con le energie un po’ in calo.

Oroscopo Leone

Per i nati nel Leone questo fine settimana sarà leggermente sottotono in amore, dato che pretendono qualcosa in più. Sul lavoro è necessario mantenere la calma.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno sarà un fine settimana nel quale avranno la possibilità di ottenere le risposte cercate. Le giornate saranno buone specialmente per i single. Tutto tranquillo sul piano del lavoro.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno nei giorni del fine settimana potrebbero risentire dello stress e questo è pericoloso per il rapporto di coppia. In ambito lavorativo si deve fare il punto della situazione con molta attenzione.

Oroscopo Scorpione

Fine settimana positivo soprattutto in amore con la possibilità per i single di trovare la persona giusta, e per le coppie di ritrovare la passione.

Nel lavoro si potrebbe verificare l’arrivo di una buona notizia.

Oroscopo Sagittario

Weekend importante per i nati nel segno dal punto di vista dei sentimenti, con novità positive sia per le coppie appena formate che per quelle di lungo corso.

Nel lavoro sarà necessario mantenere la calma.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno sarà un fine settimana sottotono a causa dello stress e delle tensioni. Sia in amore che nel lavoro è necessario mantenere la calma per non ottenere dei risultati negativi.

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana sono possibili dei riavvicinamenti con persone importanti del passato, ma si deve fare attenzione a non avere rimpianti.

Nell’ambito lavorativo prevarrà la voglia di cambiamenti.

Oroscopo Pesci

Giornata di sabato molto positiva in amore ed all’insegna del recupero. Sarà necessario accettare le novità in arrivo e non restare fermi. Nel campo lavorativo è il momento di agire decisamente.