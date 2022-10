Rocco Hunt, chi è la moglie del celebre cantante italiano: la vita privata e il figlio nato dal matrimonio

Rocco Hunt, in arte Rocco Pagliarulo, ha una vita privata e sentimentale molto stabile: quasi nessuno però conosce sua moglie e sa del loro amore.

Rocco Hunt è un cantante italiano. È famoso per aver vinto la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2014. Dopo quella vittoria, l’artista campano classe 1994 è riuscito a costruirsi una propria carriera discografica collaborando con altri importanti nomi della musica italiana, tra cui Annalisa, Achille Lauro, J-Ax e Neffa. Nel corso degli ultimi anni, si è esibito insieme ai Boomdabash e Ana Mena. Ma conosciamo meglio chi è Rocco Hunt, con alcuni cenni sulla sua biografia e la vita privata, parlando sia della moglie sia dei figli.

Chi è Rocco Hunt

Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, nasce a Salerno nel 1994.

All’età di undici anni sceglie di dedicare più tempo alla sua passione più grande: la musica. Partecipa a numerose gare di freestyle e jam, sposando la causa del genere hip hop. Nel 2010, grazie a Dint Recordz (etichetta discografica indipendente), debutta nel mondo della musica con A’ music è speranz, il suo primo EP. All’inizio della sua carriera musicale aveva scelto come pseudonimo Hunt MC, poi cambiato nel 2011 in Rocco Hunt. Due anni più tardi, grazie al successo del mixtape Spiraglio di periferia, firma un contratto discografico con Sony Music. Dodici mesi più tardi, con il primo album alle spalle intitolato Poeta urbano, arriva la partecipazione al Festival di Sanremo tra le Nuove proposte, che si rivela un eccellente trampolino di lancio per la sua carriera.

La vita privata di Rocco Hunt

Rocco Hunt è sposato con Ada, una dolcissima ragazza bionda. I due sono innamoratissimi e stanno insieme da molti anni. Di lei non si hanno molte notizie, dato che la coppia è molto riservata, sappiamo però che nel 2017 è nato il loro primo figlio, Giovanni, e che quest’anno ha dunque compiuto i suoi primi cinque anni. Nonostante le informazioni su Ada e Giovanni siano molto poche, i tre sono abituati a mostrarsi tutti insieme sui social, in particolare sulla pagina Instagram del cantante.