Uomini e Donne, Gemma pazza del nuovo corteggiatore: le parole di Tina Cipollari la stendono

Gemma Galgani non ha smesso di credere nell'amore ed ora tenta un nuovo approccio: Tina Cipollari non resiste e gliene dice di tutti i colori.

Il dating show più famoso della tv torna nuovamente con una nuova puntata nella giornata del 7 ottobre. Protagonisti di questo spezzone registrato all’inizio della scorsa settimana sono ancora Riccardo Ida e Roberta, un triangolo che sembra giunto ormai alla conclusione. Sarà la regina di Mediaset a cercare di mettere i puntini sulle i alle esternazioni dei tre al fine di comprendere meglio quello che provano veramente. Ida sembra essere quella che tra i tre è più toccata dall’accaduto, perché il suo amore per l’uomo sembra davvero portarla a perdonare tutti i comportamento dello stesso.

Non mancheranno i battibecchi con Tina che, parlando a nome di tutti i telespettatori e del pubblico, sembra essere certa che non ci sono sentimenti reali di Riccardo verso nessuna delle due dame. L’uomo risulta ancora preso dalla giovane tronista che ancora non ha trovato nessuno che le faccia battere il cuore. L’interesse di Riccardo per Federica non passa inosservato ma a disturbarlo è l presenza del nuovo corteggiatore di Roberta, rimasta nel programma proprio per conoscerlo.

Gemma tenta un nuovo corteggiatore, le parole di Tina sul ragazzo

Come se già i protagonisti non fossero a sufficiente, in questa puntata Maria presenterà nuovi volti in tv.

Il parterre sia femminile che maschile si andrà ad arricchire con nuove e interessanti partecipazioni che potrebbero distruggere gli equilibri che si erano appena creati dall’inizio della stagione. Infine, impossibile non parlare di Gemma, che in questa edizione sembra essere molto più calma e meno polemica rispetto alle precedenti.

La donna scottata dalle relazioni amorose delle precedenti edizioni resta comunque innamorata dell’amore e decide di approfondire l’amicizia con un nuovo corteggiatore arrivato proprio per conoscere lei. Saranno Tina e Gianni a criticare in primis la differenza d’età tra lei e l’uomo ma anche il fatto che sembra che tutti i suoi corteggiatori vengono a conoscere lei ma poi in realtà si intrattengono nel parterre con le altre dame dopo aver acquistato un po’ di notorietà.

Il carattere sognate di Gemma non si farà trascinare dalle critiche dei due opinionisti.