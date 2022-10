Luca Salatino su tutte le furie contro Cristina Quaranta: “Faccio quello che mi pare”, perché hanno litigato

Luca Salatino è uno dei personaggi più amati sia dentro che fuori dalla Casa del GF Vip, ma nelle ultime ore il suo dialogo con i coinquilini è diventato più difficile. Complice la profonda nostalgia per la fidanzata Soraia Cerruti, Luca Salatino ha avuto dei momenti di diverbio con altri concorrenti, legati alla sua situazione sentimentale. Uno scontro con Cristina Quaranta, nel weekend, ha fatto salire vertiginosamente la tensione in Casa.

Sta nascendo una bella amicizia tra Nikita Pelizon e Luca Salatino, che si confrontano spesso sugli aspetti più intimi della loro vita.

Luca Salatino e il massaggio di Nikita Pelizon interviene Cristina Quaranta

Mentre i due erano insieme ad altri concorrenti, ieri, Luca Salatino ha raccontato di avere dei dolori al collo e alla schiena.

Nikita Pelizon, per aiutarlo, ha cercato di fargli un massaggio alla cervicale: un gesto spontaneo che, però, ha scatenato una conversazione tra Cristina Quaranta e Luca Salatino che è sfociata nella rabbia. “Nikita ci prova con te, la tua fidanzata non è gelosa?” ha chiesto la Quaranta a Salatino, che ha reagito con stizza: ”Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare” Lei a quel punto ha controbattuto: ”Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda.

Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne”. Lui non ha però apprezzato la ramanzina, ed ha detto: ”Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è”.

Nella Casa, ad ogni modo, c’è chi non ha approvato le parole di Cristina Quaranta, soprattutto per via del rapporto estremamente confidenziale che la stessa sta stringendo con Amaurys Perez.

A farglielo notare è Carolina Marconi, che dice: “Tu dici ‘non mi permetterei mai di fare un massaggio a Luca’, però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte.La solidarietà tra le donne, anche tu ti devi comportare in un certo modo perché Amaurys è sposato”.

Soraia risponde alle parole di Cristina Quaranta e difende Nikita Pelizon

Ad ogni modo, sembra che a casa, Soraia non abbia avuto un minimo dubbio sulle intenzioni prive di malizia sia del suo fidanzato che di Nikita Pelizon e, nelle stories, ha invece avuto da dire contro Cristina Quaranta: ”Io sempre muta.

Ho 28 anni, e non 10. Riesco a capire la differenza tra un massaggio con malizia e un massaggio fatto con purezza. Cara Quaranta, i neuroni si possono usare anche tutti insieme! Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato”.