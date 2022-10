Oroscopo di Paolo Fox del 10 settembre 2022: Acquario in difficoltà, cosa fare per evitare scontri

Settimana in salita per alcuni segni: le stelle regalano pochi momenti di gioia per alcuni, che vedranno accentuati i loro difetti a danno della serenità quotidiana.

Ariete



L’inizio di questa settimana è tra i più promettenti, avete davanti diverse scelte tra cui optare per rendere più produttiva la giornata. Attenzione alle piccole distrazioni potrebbero allungare il lavoro.

Toro



Il vostro caratteraccio vi rende abbastanza nervosi oggi, ma avrete l’occasione di sentirvi a vostro agio grazie ad un nuovo collega con cui legherete subito.

Gemelli



La risposta immediata di cui avevate bisogno non è arrivata per questo motivo dovrete rivedere i vostri piani per rispondere diversamente alle varie sollecitazioni. Il coraggio non vi manca per intraprendere un percorso differente e sempre più tranquillo.

Cancro



Cercate di mettervi in gioco adesso perché nel corso della prossima settimana ci saranno degli intoppi che non vi permetteranno di migliorare i risultati che avete raggiunto. Lasciate stare le amicizie sbagliate.

Leone



Troppe spese pesano un po’ sul vostro bilancio, ma se soppesate al meglio gli impegni avrete risolto il problema. Sul lavoro un cambiamento è dietro l’angolo, non vi resta che coglierlo.

Vergine



La giornata sarà più polemica del solito a causa dei problemi che vi renderanno impossibile la giornata. Adesso il lavoro non manca, però purtroppo le cose non vanno proprio a gonfie vele.

Bilancia



Le differenze che ci sono con il partner in questi giorni si stanno facendo sempre più evidenti. Purtroppo non riuscite a trovare un punto d’incontro. Attendete il fine settimana per avere soluzioni.

Scorpione



Impossibile non notare il vostro malcontento, sia a casa che sul lavoro non siete soddisfatti.

Sagittario



La Luna nel segno rallenta le vostre giornate, anche oggi sarà difficile arrivare al tramonto senza troppi intoppi.

Capricorno



La famiglia vi sta mettendo a dura prova, c’è sempre qualcuno che porta un nuovo problema in casa. Attenzione a non impegnarvi nel perorare troppe cause perse.

Acquario



Non c’è soluzione al problema che vi è appena stato presentato. Ignorare chi vi chiede aiuto non è al momento una possibilità.

Pesci



Al momento non vedete la luce in fondo al tunnel ma a breve, riuscirete a riprendere in mano la vostra vita.