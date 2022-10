Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 ottobre: tutti i segni fortunati in amore

Paolo Fox prevede una settimana un po' complicata per alcuni segni, ma non mancheranno coloro che potranno godere di slanci stellari romantici.

Vediamo un po’ come sarà l’oroscopo della prossima settimana che culminerà con la Luna piena in Ariete, la quale sarà particolarmente importante per tutti i segni.

Ariete

L’inizio settimana sarà un po’ faticoso, in quanto ricostruire una nuova posizione professionale richiede fatica, impegno e tanta pazienza.

Toro

La Luna e Saturno contro vi renderanno più pessimisti del solito mettendo in crisi le vostre certezze. Tra sabato e domenica, però, tirerete finalmente un sospiro di sollievo.

Gemelli

Questa settimana sarà piuttosto faticosa, per fortuna mercoledì e giovedì riuscirete a trovare dei momenti in cui svagarvi con gli amici o con il partner.

Cancro

I prossimi giorni non sono fatti per rilassarvi: mettete da parte il plaid e contrastate la malinconia e i malumori dandovi da fare.

Leone

Venere è finalmente dalla vostra parte e questo vi permetterà di migliorare la vostra vita sentimentale. A lavoro sono in arrivo ottimi risultati.

Vergine

Non prendetevela troppo se ultimamente vi sembra che vi vada tutto storto, perché le cose miglioreranno molto presto. Anche perché potreste allontanare le persone che vi circondano.

Bilancia

Nei prossimi giorni vi sentirete particolarmente affascinanti per questo non temerete concorrenti in tutto lo Zodiaco.

Fascino a parte, avrete tanta voglia di lasciarvi andare.

Scorpione

Il vostro umore non sarà dei migliori, ma ci sarà qualcuno a voi caro che riuscirà a scavare nel profondo dei vostri sentimenti e a tirarvi su di morale.

Sagittario

Sono in arrivo tante novità positive.

Anche se il lavoro vi sta togliendo tanto tempo, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Molto bene l’amore, l’amicizia e la famiglia.

Capricorno

Durante questa settimana, le giornate di maggiore tensioni saranno quelle di sabato e domenica. Con Venere dissonante sarà facile saltare a conclusioni affrettate.

Acquario

L’aria scocciata e malinconica vi accompagnerà per quasi tutta la settimana. Per fortuna durante il week-end il vostro umore migliorerà.

Pesci

Molto presto le situazioni difficili si risolveranno. Nel frattempo dedicate un po’ del vostro tempo al benessere psico-fisico.