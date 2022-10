Uomini e donne, Ida Platano finalmente felice: c’è un uomo nella sua vita, chi è il fortunato con cui esce

Lunedì 10 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il people show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni sul prossimo appuntamento si riferiscono all’ultima registrazione andata in scena sabato 8 ottobre, nel corso della quale ci sono stati numerosi colpi di scena. Le sorprese più grandi sono arrivate dal trono over, con protagonisti tre personaggi storici del programma: Riccardo Guarnieri, Ida Platano (nella foto di copertina) e Roberta Di Padua. Quest’ultima, inaspettatamente, è tornata a uscire con Riccardo, anche se non è tutto come sembra, almeno per il momento.

Non sono mancate nemmeno le liti, come era inevitabile.

Uomini e donne, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri: cosa sta succedendo

Le prime anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne ci riferiscono che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua torneranno a uscire insieme. La conferma arriverà direttamente dalle parole della storica dama del trono over, fresca di ritorno nello studio di UeD dopo un periodo di lontananza. I due hanno confermato di essere andati a cena fuori insieme e di essersi scambiati perfino un bacio. A quanti però crederanno in un ritorno di fiamma dell’ex coppia resteranno delusi: come sottolineato da Riccardo, la loro prima uscita non avrà seguito dal momento che entrambi hanno scelto di non tornare a frequentarsi.

Alessandro Vicinanza ci riprova con Ida Platano: lieto fine per lei?

Chi invece vuole riprovarci è Alessandro Vicinanza, che non ha mai nascosto di continuare a provare un sentimento forte nei confronti di Ida Platano. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne vogliono darsi un’altra possibilità, scegliendo di frequentarsi di nuovo. Una decisione che non è andata giù a Roberta Di Padua, la quale si è scagliata pesantemente contro Ida.

A difendere l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ci hanno pensato gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno speso belle parole nei confronti di Ida Platano.