Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono lasciati: le parole di lei su Instagram preoccupano i fan

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim non stanno più insieme. I due, che non si mostravano più insieme sui social da tempo, ora sono diventati ufficialmente ex e lo ha annunciato proprio Andrea Nicole Conte, con parole che hanno preoccupato i fan.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne: lui tronista, lei corteggiatrice, i due si erano “scelti” a febbraio e no si erano più mollati.

Andrea Nicole Conte spiega perché è finita con Aftim

Negli ultimi tempi molti follower hanno avanzato dubbi sulla loro storia, in quanto i due non apparivano più insieme. In una story di Instagram, Andrea Nicole Conte ha infine spiegato: “Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me.

Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa, e alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo”.

Da quanto dice, la ragazza parrebbe aver sofferto moltissimo ed ha vissuto momenti di grandissima confusione: “So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare.

