Oroscopo di Paolo Fox dell’11 ottobre 2022: paura per il Leone, sarà una giornata a rischio

Giornata fantastica per alcuni segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: altri, come il Leone, dovranno stare attenti ad alcuni aspetti, in primis quello finanziario.

Ariete

Non tutto va per il verso giusto, i problemi sul lavoro dimostrano che non avete svolto regolarmente le vostre mansioni, rimboccatevi le maniche.

Toro

In ambito sentimentale vivrete un periodo particolarmente sereno che vi darà tutto quello che vi è mancato negli ultimi mesi. Non ignorate la richiesta di aiuto di un vostro famigliare.

Gemelli

Le cose belle arrivano per chi sa aspettare. A breve infatti ci sarà una novità che non vi lascerà insoddisfatti.

Attenzione a non dare troppo spazio ai colleghi.

Cancro

Impossibile non comprendere i sentimenti che attualmente animano la vostra giornata. I problemi ci sono ma questo non vuol dire che non possono essere risolti.

Leone

Avete le mani bucate e a breve e ne accorgerete, il conto in banca sta piangendo, cercate di fare più attenzione alle finanze per non ritrovarvi sommersi dai guai.

Vergine

Il cuore un po’ in dissesto vi farà passare una giornata alquanto difficile e pesante. Purtroppo vi lasciate sopraffare dalle emozioni ma adesso è il momento per restare lucidi.

Bilancia

Non c’è tempo per ripensare al passato, rimboccatevi le maniche e armatevi di pazienza.

I futuro è dietro l’angolo così come il sorriso.

Scorpione

C’è qualcosa che vi turba particolarmente, infatti sul lavoro i problemi si vedono dai vostri risultati. La performance ne risente ma anche il vostro umore.

Sagittario

Cercate di affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, il risultato prefissato è stato raggiunto quindi, tutto quello che farete in più sarà solo merito vostro.

Capricorno

Non c’è tempo da perdere, avrete l’occasione della vostra vita e non potete farvela scappare. Mollate tutto e partire solo così raggiungerete l’obiettivo.

Acquario

Impegnarsi per raggiungere un risultato è nel vostro carattere, difficilmente mollate, ma forse questa volta è il momento di lasciar stare.

Pesci

Lasciate agli altri la convinzione di essere perfetti, perché voi avrete altre cose a cui pensare, una proposta interessante potrebbe portarvi dall’altra parte del mondo consentendovi di realizzare i vostri sogni.