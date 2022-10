Uomini e Donne, Gemma ritrova la speranza con una persona ma Tina affonda le sue accuse alla Dama

Gemma Galgani ormai da tanti anni cera l'amore in televisione: ora la ruota sembra pronta a girare anche per lei, anche se Tina Cipollari non è d'accordo.

Nella puntata del 11 ottobre 2022 del dating show più famoso di Mediaset non mancheranno i colpi di scena. La bella presentatrice Maria de Filippi deciderà di dare ampio spazio ai protagonisti del trono over, nello specifico il triangolo Ida, Roberta e Riccardo darà ancora spettacolo. Le due protagoniste femminili arriveranno quasi alle mani proprio perché Roberta, dopo essersi fermata nel programma nonostante l’abbandono di due anni, per Alessandro, deciderà di troncare la sua storia con lui. La donna sembra nuovamente interessata a Riccardo che invece, pensa ancora a Federica, la protagonista del trono dei giovani.

La ragazza continua a rispondere per le rime, mostrando una sorta di interesse per l’uomo. Riccardo nelle puntate precedenti era assente motivo per cui ha deciso di intervenire in puntata per chiarire le accuse che gli sono state rivolte in sua assenza. Anche Armando non si perderà il momento per intervenire in questo triangolo, offrendo il suo spunto critico. Ovviamente il tutto sfocerà nuovamente in un grande litigio.

Gemma non perde tempo on Alessio, ma Tina la critica

Il programma si arricchirà di nuove presenze nel parterre femminile. Non tutti saranno contenti del ritorno di Isabella, men che meno Gemma.

I litigi trascorsi tra i due non si possono dimenticare. In ogni caso, Gemma, ha deciso di conoscere il bell’Alessio nonostante la differenza d’età. Ovviamente, Tina e Gianni non potevano non intervenire con le loro accuse, ma Gemma innamorata come sempre dell’amore deciderà anche questa volta di dare una possibilità al corteggiatore.

Il ragazzo si dice convinto della sua scelta e affronterà al meglio la situazione. Riccardo e Roberta di Padua si baceranno in una recente esterna ma, le cose non sembrano andare bene in quanto entrambi si dicono poco sicuri dei loro sentimenti.

Il primo passo nessuno dei due vuole farlo motivo per cui la relazione sembra naufragare. Ida, sembra ancora innamorata del bel Riccardo, e questo sarà motivo di litigio.