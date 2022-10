Chi l’ha visto? , stasera un caso che sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso: cosa si scoprirà durante la puntata

Federica Sciarelli conduttrice della 35esima edizione di Chi l’ha visto allieterà le case degli italiani con una nuova e imperdibile puntata. Il programma ancora una volta dona voce a tutti coloro che si sentono abbandonati dallo Stato e dalle forze dell’ordine.

Marzia Capezzuti, il caso della donna scomparsa

A non essere dimenticata dal programma nemmeno Marzia Capezzuti, la donna scomparsa da Pontecagnano, un piccolo paesino in provincia di Salerno. A parlare questa volta sarà il figlio del compagno della donna, anche lui sparito. Secondo lui infatti la responsabile di questo delitto sarebbe la zia, poiché ha minacciato la ragazza di farla sparire così come aveva fatto con il padre.

Purtroppo però non ci sono prove che possano avallare questa tesi pertanto, non resta che continuare con le indagini al fine di riuscire a trovare delle soluzioni concrete o delle poste da poter seguire. Ulteriori appelli di persone scompare saranno manati in onda nel corso del programma per riuscire a raggiungere tutti quelli che hanno deciso volontariamente o meno di allontanarsi dai propri cari. Il programma nel corso degli anni non ha mai dimenticato nessuno prodigandosi nella ricerca e nelle inchieste per trovare soluzioni efficaci per difendere chi non riesce più a farlo in autonomia.

Non resta che vedere la puntata per i servizi completi.

Il caso di Agata Scuto: uccisa perché incinta?

Federica Sciarelli e i suoi inviati proseguiranno le indagini di alcuni dei casi italiani di cronaca più famosi cercando di fare chiarezza.

Nella puntata del 12 ottobre sarà protagonista la storia di Agata Scuto, uccisa forse perché incinta. La ragazza scomparsa ormai da tempo non è mai stata ritrovata né ci sono state novità da parte degli inquirenti. In studio a parlare ci sarà la madre di Agata che lancia il suo appello.

La donna chiede all’ex compagno della figlia di rivelare il luogo in cui ha fatto sparire il cadavere. Rosario, sarà a breve processato per omicidio e occultamento di cadavere. Purtroppo il corpo della giovane Agata non è stato finora trovato nonostante le ricerche.