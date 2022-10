Oroscopo di Paolo Fox del giorno 12 ottobre 2022: segni d’acqua favoriti, tutto quello che potranno ottenere oggi

Ottima giornata per alcuni segni: sarà il cancro, in particolare, ad avere particolari sorprese, parola di Paolo Fox.

Giornata fortunata per i segni d’acqua. In particolare sarà il cancro a godere dei favori delle stelle e ad avere una giornata all’insegna delle buone notizie secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox.

Ariete

Ci sono cose da migliorare nella vostra relazione, purtroppo i problemi sono sempre dietro l’angolo. Attenzione a non spendere troppo, ci sarà un improvvisa richiesta di denaro da parte di un amico.

Toro

A breve potreste avere l’occasione della vostra vita. Non pensate a quello che è stato fatto in passato, le stelle oggi sono favorevoli. Osate con quella persona speciale.

Gemelli

Non è ancora il momento di chiudere definitivamente con il partner, la coppia può essere salvata da un’improvvisa gelosia.

Attenzione sul lavoro agli scherzi dei colleghi.

Cancro

Una piacevole sorpresa renderà la giornata ancora più allegra. Sul lavoro vi manca davvero poco pe raggiungere quel traguardo che vi eravate prefissati.

Leone

La vostra relazione attualmente non sembra soddisfarvi al meglio, provate a concludere gli impegni e pensateci per un po’. Non prendete decisione affrettare, le cose devono ancora migliorare.

Vergine

Evitate tutti gli impegni della settimana, delegate al vostro team e dedicatevi interamente alla famiglia.

Hanno tutti bisogno del vostro aiuto ma di recente siete stati troppo impegnati.

Bilancia

Non è il momento di disprezzare quello che avete, nel vostro futuro ci sono persone che ancora dovete incontrare, se davvero volete chiudere con il passato non aspettate oltre.

Scorpione

Problemi legali all’orizzonte vi turbano, il problema è connesso alla vostra precedente relazione che sembra non avervi lasciato nulla di buono.

Sagittario

Troppe spese vi hanno svuotato letteralmente il conto in banca, è giunto il momento di limitarvi e imporvi un tetto massimo mensile. Non siete in grado di auto-gestirvi.

Capricorno

I pettegolezzi di corridoio vi hanno distratto fin troppo dal vostro obiettivo. In famiglia dovreste chiedere aiuto nella gestione domestica.

Acquario

Attenti a quello che pronunciate, il partner non accetterà un’altr offesa da parte vostra.

Pesci

Non c’è modo di risolvere tutto in maniera immediata. Alcuni rpoblemi devono essere affrontati con calma.