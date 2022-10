Paola Barale è malata, ma non vuole operarsi: le sue condizioni e la terribile malattia

Paola Barale ha raccontato di essere malata. Lo ha fatto nel corso di un’intervista con Mara Venier, a Domenica in, spiegando come la malattia abbia cambiato la sua vita e come lei la stia affrontando adesso.

Paola Barale a Ballando con le Stelle: il lavoro con Roy Maden

Paola Barale, oggi, è una delle ballerine di Ballando con le stelle: allieva del maestro Roy Maden, si è esibita nelle scorse puntate in danze sensuali, tra cui un cha cha cha ad alto livello erotico.

Eppure, per lei non è stato assolutamente facile: da molto tempo ormai è afflitta da una malattia che la debilita e le crea enormi disagi, oltre che rischiare un peggioramento complessivo delle condizioni fisiche.

A Mara Venier, l’altro giorno, ha confessato di soffrire di spondilostilesi. Le sue parole sulla malattia hanno turbato il pubblico.

Spondilostilesi, cos’è e quanto è grave

La spondilostilesi si verifica quando una o più vertebre si spostano progressivamente in avanti, disallineandosi rispetto alla colonna vertebrale. Quanto più le vertebre sono disallineate, tanto più saranno gravi i disturbi conseguenti. In generale si avranno dolori della regione lombo-sacrale o dolore portato da una forma di sciatica. Per non peggiorare la situazione è opportuno, ovviamente, evitare di portare grandi pesi: se sottoposte a eccessivo sforzo le vertebre rischiano di deteriorarsi fino a rompersi.

Se la condizione del paziente è grave si può intervenire chirurgicamente, consolidando le vertebre che sono slittate.

Le parole di Paola Barale

Paola Barale avrebbe una forma di spondilostlilesi che coinvolge una vertebra: “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non farlo e ho deciso di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi e fino quando posso farne a meno cercherò di evitare”.

A quanto pare, per il momento, il ballo non le sta creando problemi.